4 cầu thủ châm ngòi mâu thuẫn giữa Amorim và MU

MU từ chối chiêu mộ 4 cầu thủ theo yêu cầu của HLV Ruben Amorim, khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.

Amorim không được đáp ứng yêu cầu về chuyển nhượng.

Theo Sportbible, Amorim đặc biệt mong muốn tái hợp với Geovany Quenda, Ousmane Diomande, Salvador Blopa và Morten Hjulmand, những cầu thủ từng được ông dìu dắt tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU không đồng thuận với các đề xuất này và ưu tiên theo đuổi những mục tiêu khác.

Quenda, tài năng chạy cánh 18 tuổi của Sporting, thậm chí đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea vào mùa hè năm 2026. Trong khi đó, trung vệ Diomande (22 tuổi) được đánh giá cao nhờ thể hình và sức mạnh, nhưng thương vụ chiêu mộ cầu thủ này chưa bao giờ có bước tiến cụ thể.

Hậu vệ 18 tuổi Salvador Blopa và đội trưởng Morten Hjulmand của Sporting cũng đều không được MU "bật đèn xanh", dù được xem là những mảnh ghép phù hợp với hệ thống chiến thuật 3-4-2-1 mà Amorim theo đuổi.

Báo chí Anh cho rằng việc liên tiếp bị từ chối các đề xuất chuyển nhượng khiến HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra bất mãn, đỉnh điểm là những phát biểu chỉ trích ban lãnh đạo vào cuối tuần trước. Đến ngày 5/1, Amorim bị MU sa thải sau 14 tháng cầm quân.

Cựu tiền vệ Darren Fletcher sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo đội bóng ở trận gặp Burnley vào rạng sáng ngày 8/1, trong khi ban lãnh đạo MU đang cân nhắc các phương án dài hạn, bao gồm Oliver Glasner hoặc Ole Gunnar Solskjaer.

