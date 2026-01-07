Tân binh đội nữ Arsenal gây chú ý

Arsenal buộc phải tắt phần bình luận, chỉ ít giờ sau khi đăng tải video ra mắt tân binh Smilla Holmberg trên Instagram hôm 6/1.

Smilla Holmberg sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn.

Nữ cầu thủ 19 tuổi có tới 96 lần ra sân cho Hammarby, giành hai cúp quốc nội cùng một chức vô địch giải đấu, đồng thời khoác áo tuyển Thụy Điển 9 lần.

Với kinh nghiệm dày dạn dù còn rất trẻ, Holmberg được kỳ vọng sẽ tăng cường chiều sâu và sức cạnh tranh cho đội bóng đang xếp thứ 3 tại Women’s Super League.

Trong đoạn video ra mắt quay tại phòng thay đồ sân Emirates, Holmberg gửi lời chào đầy hào hứng tới người hâm mộ, bày tỏ sự phấn khích khi sắp khoác lên mình chiếc áo đỏ.

Ngay lập tức, không ít CĐV Arsenal để lại các bình luận tích cực, dành lời khen cho vẻ ngoài ưa nhìn và thần thái tự tin của Smilla Holmberg trong video ra mắt.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, chào đón hậu vệ trẻ người Thụy Điển. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, một bộ phận nhỏ tài khoản để lại các bình luận xúc phạm, mang tính phân biệt giới, buộc Arsenal phải can thiệp.

Holmberg mới 20 tuổi nhưng sở hữu kinh nghiệm dày dạn.

Arsenal hiện hợp tác với công ty khoa học dữ liệu Signify Group, sử dụng dịch vụ Threat Matrix nhằm theo dõi và chống lại hành vi lạm dụng trực tuyến. Việc khóa bình luận được xem là động thái cần thiết để bảo vệ cầu thủ trẻ, dù điều này cũng khiến nhiều CĐV không thể gửi lời chào mừng tới tân binh.

Bất chấp sự cố đáng tiếc, Holmberg khẳng định việc gia nhập Arsenal là giấc mơ thành hiện thực. "Đây là khoảnh khắc rất đặc biệt với tôi và gia đình. Arsenal là CLB có tiêu chuẩn cao và văn hóa chiến thắng mạnh mẽ", cô chia sẻ. HLV Renee Slegers cũng bày tỏ sự hài lòng, đánh giá Holmberg là cầu thủ giàu tiềm năng và phù hợp với tham vọng chinh phục danh hiệu của đội bóng.