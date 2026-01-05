Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal ra giá mua Rodrygo

  • Thứ hai, 5/1/2026 18:30 (GMT+7)
Arsenal gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes từ Real Madrid.

Rodrygo có thể đang chuẩn bị cho tương lai rời xa Bernabeu.

Theo El Pais, đội bóng thành London coi cầu thủ người Brazil là nhân tố có thể nâng cấp hàng công trong tương lai. "Pháo thủ" hứa hẹn trao cho Rodrygo thời gian thi đấu đều đặn và cơ hội dẫn dắt hàng công.

Không chỉ Arsenal, câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia cũng đưa ra lời đề nghị tương tự với mức giá 60 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng Trung Đông hấp dẫn hơn ở khía cạnh tài chính khi sẵn sàng trả lương cao hơn đáng kể cho Rodrygo.

Quyết định cuối cùng lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào chính cầu thủ 24 tuổi. Trong những tuần gần đây, Rodrygo lấy lại phong độ ấn tượng dưới thời HLV Xabi Alonso, khiến tương lai của anh tại Real Madrid đảo chiều so với giai đoạn đầu mùa.

Gia nhập Real từ Santos năm 2019 với giá 45 triệu euro, Rodrygo từng là cái tên gần như không thể thiếu dưới thời Carlo Ancelotti. Anh ghi nhiều bàn quan trọng, giúp CLB giành 3 La Liga và 2 Champions League. Thế nhưng trong giai đoạn đầu dưới thời Alonso, vai trò của Rodrygo bị đặt dấu hỏi lớn. Song, Rodrygo được Alonso cho đá chính thường xuyên hơn thời gian gần đây.

Tường Linh

Rodrygo Arsenal

