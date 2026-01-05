Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do chính khiến MU sa thải Amorim

  • Thứ hai, 5/1/2026 17:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo các nguồn tin nội bộ của Manchester United, việc sa thải Ruben Amorim không xuất phát từ bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào hay lời phát biểu nặng nề của HLV này về phía ban lãnh đạo.

MEN cho hay quyết định này dựa trên màn trình diễn trên sân cỏ của MU, khi "Quỷ đỏ" thiếu dấu hiệu tiến bộ và phát triển như kỳ vọng trong mùa giải năm nay. Thông tin này được nội bộ của Manchester United đưa ra nhằm phản bác các cáo buộc từ một số tờ báo lớn khác, cho rằng Amorim bị sa thải sau khi thua trong "cuộc chiến quyền lực" liên quan đến chính sách chuyển nhượng.

Manchester United nhấn mạnh rằng, dù có căng thẳng về chiến thuật và tuyển mộ (đặc biệt với giám đốc bóng đá Jason Wilcox), nguyên nhân chính vẫn là kết quả thi đấu và sự tiến bộ của đội bóng dưới thời Amorim.

Hôm 5/1, Manchester United xác nhận sa thải Amorim sau 14 tháng dẫn dắt. Trận hòa 1-1 trước Leeds United ngày 4/1 là trận cuối cùng của HLV này tại CLB. Darren Fletcher, cựu tiền vệ huyền thoại và hiện là HLV đội trẻ, dự kiến đảm nhận vai trò tạm quyền.

Amorim được MU bổ nhiệm tháng 11/2024 từ Sporting CP với bản hợp đồng đến hè 2027. HLV này dẫn dắt đội vào chung kết Europa League mùa trước nhưng để thua Tottenham, đồng thời đứng thứ 15 Premier League mùa trước.

Mùa 2025/26, MU hiện xếp thứ 6 nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trong quãng thời gian làm việc tại MU, Amorim chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV "Quỷ đỏ" trong hơn nửa thế kỷ, kể từ thời Frank O’Farrell, người từng bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng còn thấp hơn đôi chút.

Tất cả bàn thắng trận Man City - Chelsea Rạng sáng 5/1, Man City bị Chelsea cầm hòa 1-1 bởi pha lập công ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Premier League.

Rooney chỉ trích Amorim ngạo mạn

Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney, thẳng thắn phê phán HLV trưởng Ruben Amorim sau những phát biểu mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

1 giờ trước

MU sa thải Amorim

Theo nguồn tin độc quyền từ The Athletic, ban lãnh đạo Manchester United đã ra quyết định sa thải HLV trưởng Ruben Amorim.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ruben Amorim Manchester United

    Đọc tiếp

    6 ung vien thay Amorim hinh anh

    6 ứng viên thay Amorim

    6 phút trước 18:44 5/1/2026

    0

    Hàng loạt tên tuổi nổi danh đã được truyền thông Anh nhắc đến sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

    Arsenal ra gia mua Rodrygo hinh anh

    Arsenal ra giá mua Rodrygo

    20 phút trước 18:30 5/1/2026

    0

    Arsenal gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes từ Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý