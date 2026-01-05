Lý do chính khiến MU sa thải Amorim

Theo các nguồn tin nội bộ của Manchester United, việc sa thải Ruben Amorim không xuất phát từ bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào hay lời phát biểu nặng nề của HLV này về phía ban lãnh đạo.

MEN cho hay quyết định này dựa trên màn trình diễn trên sân cỏ của MU, khi "Quỷ đỏ" thiếu dấu hiệu tiến bộ và phát triển như kỳ vọng trong mùa giải năm nay. Thông tin này được nội bộ của Manchester United đưa ra nhằm phản bác các cáo buộc từ một số tờ báo lớn khác, cho rằng Amorim bị sa thải sau khi thua trong "cuộc chiến quyền lực" liên quan đến chính sách chuyển nhượng.

Manchester United nhấn mạnh rằng, dù có căng thẳng về chiến thuật và tuyển mộ (đặc biệt với giám đốc bóng đá Jason Wilcox), nguyên nhân chính vẫn là kết quả thi đấu và sự tiến bộ của đội bóng dưới thời Amorim.

Hôm 5/1, Manchester United xác nhận sa thải Amorim sau 14 tháng dẫn dắt. Trận hòa 1-1 trước Leeds United ngày 4/1 là trận cuối cùng của HLV này tại CLB. Darren Fletcher, cựu tiền vệ huyền thoại và hiện là HLV đội trẻ, dự kiến đảm nhận vai trò tạm quyền.

Amorim được MU bổ nhiệm tháng 11/2024 từ Sporting CP với bản hợp đồng đến hè 2027. HLV này dẫn dắt đội vào chung kết Europa League mùa trước nhưng để thua Tottenham, đồng thời đứng thứ 15 Premier League mùa trước.

Mùa 2025/26, MU hiện xếp thứ 6 nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trong quãng thời gian làm việc tại MU, Amorim chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV "Quỷ đỏ" trong hơn nửa thế kỷ, kể từ thời Frank O’Farrell, người từng bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng còn thấp hơn đôi chút.

