Theo nguồn tin độc quyền từ The Athletic, ban lãnh đạo Manchester United đã ra quyết định sa thải HLV trưởng Ruben Amorim.

MU lên phương án thay thế Amorim sau khi HLV này có phát ngôn gây sốc.

Quyết định được đưa ra ngay sáng thứ Hai đầu tuần (5/1, theo giờ London) với hiệu lực ngay lập tức. The Athletic cũng cho hay HLV người Bồ Đào Nha được thông báo về quyết định này ngay sau trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm 4/1, trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng MU.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc MU sa thải Amorim đó là mối quan hệ đổ vỡ giữa ông và ban lãnh đạo, đặc biệt sau những phát biểu công khai chỉ trích thượng tầng từ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trong buổi họp báo sau trận hoà Leeds, Amorim nhấn mạnh ông đến Old Trafford để làm "nhà quản lý" (manager) chứ không phải "HLV trưởng" (head coach), đồng thời ngầm trách móc Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và bộ phận tuyển trạch vì thiếu hỗ trợ chuyển nhượng.

Amorim được MU bổ nhiệm vào tháng 11/2024 từ Sporting CP, thay thế Erik ten Hag. Trong 14 tháng dẫn dắt, ông dẫn dắt "Quỷ đỏ" thi đấu 47 trận ở Premier League nhưng chỉ thắng 15 trận, đạt tỷ lệ 31%.

Manchester United hiện đứng thứ 6 tại Premier League sau 20 vòng đấu, nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Darren Fletcher, cựu tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ và hiện là HLV trưởng đội U18, dự kiến đảm nhận vai trò tạm quyền.

Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn MU.

Fletcher từng là trợ lý đội một dưới thời Amorim và có kinh nghiệm trong ban huấn luyện từ năm 2020. Quyết định này được lãnh đạo cấp cao, bao gồm CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox, thông qua sau khi ra quyết định sa thải Amorim.

Trước đó, dù có căng thẳng về chuyển nhượng tháng 1 và chiến thuật ba hậu vệ, ban lãnh đạo từng bày tỏ sự kiên nhẫn với Amorim. Tuy nhiên, những phát biểu cuối tuần qua trở thành giọt nước tràn ly.

