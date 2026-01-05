Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hulk nhận đề nghị đặc biệt ở tuổi 39

  • Thứ hai, 5/1/2026 16:07 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Atletico Mineiro nỗ lực thuyết phục Hulk tiếp tục gắn bó với đội bóng đến khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Dù không còn thể trạng sung mãn, Hulk vẫn là nhân tố không thể thay thế của Atletico Mineiro.

Theo Globo, ban lãnh đạo câu lạc bộ trình bày kế hoạch đặc biệt dành riêng cho tiền đạo 39 tuổi, với hy vọng anh giải nghệ trong màu áo Atletico Mineiro. Đề nghị gia hạn hợp đồng mới của Atletico Mineiro bao gồm việc trao cho Hulk cổ phần của câu lạc bộ, sản xuất một bộ phim tài liệu và dựng tượng anh trước sân vận động.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của Hulk kéo dài đến cuối năm 2026, và có nhiều đồn đoán về tương lai, bao gồm sự quan tâm từ các đội bóng khác như Fluminense.

Việc Atletico Mineiro đưa ra đề nghị hấp dẫn cho một cầu thủ 39 tuổi phản ánh quyết tâm giữ chân biểu tượng đội bóng. Hulk, tên đầy đủ Givanildo Vieira de Sousa, sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 7 năm nay.

Dù ở độ tuổi không còn trẻ, anh vẫn là cầu thủ chủ chốt của Atletico Mineiro kể từ khi gia nhập năm 2021. Với 135 bàn thắng, Hulk hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của câu lạc bộ. Ở mùa giải 2025, Hulk vẫn thường xuyên toả sáng giúp Atletico Mineiro vượt khó.

