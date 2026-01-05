Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

World Cup 2026 chao đảo

  • Thứ hai, 5/1/2026 13:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Những diễn biến căng thẳng liên quan đến một chiến dịch đặc biệt của Mỹ tại Venezuela tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, và đặt FIFA vào tình thế nhạy cảm trước World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khó xử trước hành động của Mỹ.

Chỉ ít ngày sau sự kiện gây chấn động của Mỹ đầu tháng 1, hàng loạt phản ứng vượt ra ngoài phạm vi ngoại giao, kéo theo những lời kêu gọi chưa từng có nhằm xem xét lại quyền đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh của nước Mỹ.

Không ít ý kiến cho rằng các tổ chức thể thao quốc tế phải có lập trường rõ ràng hơn trước những vấn đề vượt ra ngoài sân cỏ. Từ đó, FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế bị đặt vào tâm điểm chỉ trích.

Nhiều tiếng nói cho rằng các tiêu chuẩn từng được áp dụng nghiêm ngặt với những trường hợp trước đây, đặc biệt là Nga, lại không được nhắc đến ở thời điểm hiện tại. Điều này làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu nhất quán trong cách điều hành thể thao toàn cầu.

Thuật ngữ "tiêu chuẩn kép" bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế, phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn từ dư luận. Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa sẽ khởi tranh, áp lực dành cho FIFA càng gia tăng.

World Cup 2026 anh 1

Theo kế hoạch, Mỹ tổ chức nhiều trận đấu nhất ở kỳ World Cup 2026.

Theo kế hoạch, Mỹ tổ chức phần lớn giải đấu với 78 trận diễn ra tại 11 thành phố. Một số nhà quan sát cảnh báo nếu làn sóng phản đối lan rộng và dẫn tới việc các đội tuyển lớn, đặc biệt từ Nam Mỹ, cân nhắc lại việc tham dự, giải đấu có thể đối mặt với hệ lụy nghiêm trọng về tài chính lẫn hình ảnh. Đó là kịch bản mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chắc chắn muốn tránh bằng mọi giá.

Trên mạng xã hội, các chiến dịch kêu gọi hành động cũng xuất hiện dồn dập. Nhiều khẩu hiệu mang tính mỉa mai, ẩn dụ được lan truyền, yêu cầu xem xét lại các sự kiện thể thao lớn dự kiến tổ chức tại Mỹ. Động thái này phản ánh mức độ căng thẳng đang âm ỉ bao trùm bầu không khí trước ngày hội bóng đá được mong chờ.

World Cup 2026, thay vì chỉ là lễ hội thể thao, đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào những tranh luận vượt xa khuôn khổ bóng đá.

Neymar chưa sẵn sàng chấp nhận hồi kết

Neymar gia hạn với Santos đến hết 2026, chấp nhận phẫu thuật và tiếp tục thi đấu trong đau đớn, không phải vì tiền hay danh tiếng, mà để níu lấy cơ hội cuối cùng với World Cup.

20 giờ trước

Siêu máy tính Opta gọi tên kẻ thống trị 2026

Siêu máy tính của Opta vừa công bố loạt dự đoán đáng chú ý cho phần còn lại của mùa giải 2025/26 và World Cup 2026.

05:00 3/1/2026

Tuyên bố khó tin của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có khi FIFA nhận 150 triệu yêu cầu chỉ trong 15 ngày, tương đương sức chứa lên tới 300 năm lịch sử World Cup.

07:14 30/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2026 World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Huyen thoai James Milner hinh anh

    Huyền thoại James Milner

    52 phút trước 12:59 5/1/2026

    0

    Ở tuổi 40, James Milner đang viết tiếp một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử Premier League.

    Amorim kho song sot tai MU hinh anh

    Amorim khó sống sót tại MU

    3 giờ trước 11:00 5/1/2026

    0

    Việc Ruben Amorim công khai thách thức ban lãnh đạo MU để ông có thể làm việc mà không bị can thiệp đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của CLB.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý