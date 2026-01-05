World Cup 2026 chao đảo

Những diễn biến căng thẳng liên quan đến một chiến dịch đặc biệt của Mỹ tại Venezuela tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội, và đặt FIFA vào tình thế nhạy cảm trước World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khó xử trước hành động của Mỹ.

Chỉ ít ngày sau sự kiện gây chấn động của Mỹ đầu tháng 1, hàng loạt phản ứng vượt ra ngoài phạm vi ngoại giao, kéo theo những lời kêu gọi chưa từng có nhằm xem xét lại quyền đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh của nước Mỹ.

Không ít ý kiến cho rằng các tổ chức thể thao quốc tế phải có lập trường rõ ràng hơn trước những vấn đề vượt ra ngoài sân cỏ. Từ đó, FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế bị đặt vào tâm điểm chỉ trích.

Nhiều tiếng nói cho rằng các tiêu chuẩn từng được áp dụng nghiêm ngặt với những trường hợp trước đây, đặc biệt là Nga, lại không được nhắc đến ở thời điểm hiện tại. Điều này làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu nhất quán trong cách điều hành thể thao toàn cầu.

Thuật ngữ "tiêu chuẩn kép" bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế, phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn từ dư luận. Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa sẽ khởi tranh, áp lực dành cho FIFA càng gia tăng.

Theo kế hoạch, Mỹ tổ chức nhiều trận đấu nhất ở kỳ World Cup 2026.

Theo kế hoạch, Mỹ tổ chức phần lớn giải đấu với 78 trận diễn ra tại 11 thành phố. Một số nhà quan sát cảnh báo nếu làn sóng phản đối lan rộng và dẫn tới việc các đội tuyển lớn, đặc biệt từ Nam Mỹ, cân nhắc lại việc tham dự, giải đấu có thể đối mặt với hệ lụy nghiêm trọng về tài chính lẫn hình ảnh. Đó là kịch bản mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chắc chắn muốn tránh bằng mọi giá.

Trên mạng xã hội, các chiến dịch kêu gọi hành động cũng xuất hiện dồn dập. Nhiều khẩu hiệu mang tính mỉa mai, ẩn dụ được lan truyền, yêu cầu xem xét lại các sự kiện thể thao lớn dự kiến tổ chức tại Mỹ. Động thái này phản ánh mức độ căng thẳng đang âm ỉ bao trùm bầu không khí trước ngày hội bóng đá được mong chờ.

World Cup 2026, thay vì chỉ là lễ hội thể thao, đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào những tranh luận vượt xa khuôn khổ bóng đá.