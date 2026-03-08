Cầu thủ gãy gập chân khi bị vào bóng thô bạo

Sáng 8/3, cầu thủ trẻ Jean Pierre Arroyo bị vào bóng thô bạo trong trận Independiente del Valle thắng Mushuc Runa 3-1 tại giải VĐQG Ecuador.

Chấn thương của Arroyo khiến cả sân vận động lặng người.

Tình huống xảy ra ở phút 61, thời điểm hai đội đang hòa 1-1. Arroyo thực hiện pha bứt tốc thì bị hậu vệ Brian Negro lao vào bằng cú xoạc bóng cực mạnh. Va chạm khiến chân trái của Arroyo gập lại một cách bất thường, khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn.

Các cầu thủ Independiente del Valle lập tức vây quanh phản ứng dữ dội, trong khi nhiều người tỏ ra choáng váng khi chứng kiến chấn thương của đồng đội. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Brian Negro sau pha phạm lỗi nguy hiểm.

Những góc quay chậm cho thấy chân của Arroyo bị tổn thương nghiêm trọng ở khu vực xương chày và xương mác. Một số cầu thủ trên sân thậm chí bật khóc khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Căng thẳng sau đó tiếp tục leo thang khi xảy ra xô xát giữa các cầu thủ 2 đội. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thêm 2 thẻ đỏ đối với Jordy Alccvar và Cristopher Angulo vì hành vi không đúng mực trong lúc hỗn loạn.

Arroyo sau đó được đội ngũ y tế đưa khỏi sân bằng cáng trước khi chuyển thẳng đến bệnh viện bằng xe cứu thương để kiểm tra chi tiết. Tình trạng cụ thể của cầu thủ trẻ vẫn đang chờ kết luận từ các bác sĩ.

Bất chấp sự cố đáng tiếc, Independiente del Valle vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng 3-1 chung cuộc. Đội bóng này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng 3 trận.