Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ gãy gập chân khi bị vào bóng thô bạo

  • Chủ nhật, 8/3/2026 12:12 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sáng 8/3, cầu thủ trẻ Jean Pierre Arroyo bị vào bóng thô bạo trong trận Independiente del Valle thắng Mushuc Runa 3-1 tại giải VĐQG Ecuador.

Chấn thương của Arroyo khiến cả sân vận động lặng người.

Tình huống xảy ra ở phút 61, thời điểm hai đội đang hòa 1-1. Arroyo thực hiện pha bứt tốc thì bị hậu vệ Brian Negro lao vào bằng cú xoạc bóng cực mạnh. Va chạm khiến chân trái của Arroyo gập lại một cách bất thường, khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn.

Các cầu thủ Independiente del Valle lập tức vây quanh phản ứng dữ dội, trong khi nhiều người tỏ ra choáng váng khi chứng kiến chấn thương của đồng đội. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Brian Negro sau pha phạm lỗi nguy hiểm.

Những góc quay chậm cho thấy chân của Arroyo bị tổn thương nghiêm trọng ở khu vực xương chày và xương mác. Một số cầu thủ trên sân thậm chí bật khóc khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Căng thẳng sau đó tiếp tục leo thang khi xảy ra xô xát giữa các cầu thủ 2 đội. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thêm 2 thẻ đỏ đối với Jordy Alccvar và Cristopher Angulo vì hành vi không đúng mực trong lúc hỗn loạn.

Arroyo sau đó được đội ngũ y tế đưa khỏi sân bằng cáng trước khi chuyển thẳng đến bệnh viện bằng xe cứu thương để kiểm tra chi tiết. Tình trạng cụ thể của cầu thủ trẻ vẫn đang chờ kết luận từ các bác sĩ.

Bất chấp sự cố đáng tiếc, Independiente del Valle vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng 3-1 chung cuộc. Đội bóng này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng 3 trận.

Maguire khiến MU khó xử

MU đứng trước quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Harry Maguire, khi hợp đồng của trung vệ người Anh hết hạn vào cuối mùa giải.

8 giờ trước

Van Gaal ký Rojo cho MU nhờ trò FIFA

Câu chuyện Marcos Rojo gia nhập MU năm 2014 được cho là bắt đầu từ một gợi ý của cháu trai Louis van Gaal sau khi chơi trò FIFA.

9 giờ trước

Phớt lờ MU, ngôi sao trăm triệu bảng chọn Man City

Tiền vệ Elliot Anderson được cho là không hứng thú với việc khoác áo CLB chủ sân Old Trafford.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

gãy gập chân gãy gập chân

Đọc tiếp

Arbeloa gay song gio phong thay do Real Madrid hinh anh

Arbeloa gây sóng gió phòng thay đồ Real Madrid

30 phút trước 16:00 8/3/2026

0

Một câu nói ngắn của Alvaro Arbeloa sau chiến thắng tại Vigo đang làm dấy lên nghi vấn về thái độ và cam kết của một số cầu thủ Real Madrid.

SVD Iran tung don Ronaldo tan hoang vi bom dan hinh anh

SVĐ Iran từng đón Ronaldo tan hoang vì bom đạn

31 phút trước 16:00 8/3/2026

0

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu phức hợp thể thao Azadi ở Tehran không chỉ phá hủy một nhà thi đấu, mà còn làm tổn thương một trong những biểu tượng thể thao giàu ký ức nhất của bóng đá Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý