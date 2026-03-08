Phớt lờ MU, ngôi sao trăm triệu bảng chọn Man City

Tiền vệ Elliot Anderson được cho là không hứng thú với việc khoác áo CLB chủ sân Old Trafford.

Anderson muốn phát triển sự nghiệp ở một CLB ổn định.

Phong độ ấn tượng của Anderson nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Manchester United và Liverpool được cho là đã theo dõi sát sao quá trình phát triển của anh trong suốt mùa giải. Tuy nhiên, theo Fichajes, Manchester City mới là bến đỗ mà Anderson mong muốn nhất.

Nếu thương vụ này thực sự xảy ra, Elliot Anderson sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo, sau Antoine Semenyo, từ chối Man Utd để gia nhập nửa xanh thành Manchester.

Dự án thể thao tại Etihad được xem là yếu tố quan trọng khiến tiền vệ này bị thuyết phục. Cơ hội được làm việc trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao, cùng khả năng chinh phục các danh hiệu lớn, khiến Manchester City trở thành lựa chọn hấp dẫn cho sự phát triển lâu dài của anh.

Về phía Nottingham Forest, họ hiểu rõ giá trị của cầu thủ 22 tuổi này và chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh ra đi. Dù vậy, nếu một lời đề nghị đủ lớn xuất hiện từ Manchester City, đội bóng chủ sân City Ground có thể buộc phải cân nhắc.

Mùa giải năm nay đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Anderson. Từ một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, anh vươn mình trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của Nottingham Forest. Không chỉ thi đấu năng nổ, Anderson còn thể hiện khả năng tranh chấp mạnh mẽ, thu hồi bóng hiệu quả và đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công.

Điểm mạnh nổi bật của tiền vệ này nằm ở sự linh hoạt trong lối chơi. Anderson có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở hàng tiền vệ, từ vị trí tiền vệ trung tâm, box-to-box cho đến hỗ trợ tấn công. Chính sự đa năng này khiến anh trở thành mẫu cầu thủ rất được ưa chuộng trong bóng đá hiện đại.