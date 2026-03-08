Cú đạp thô bạo vào chân Garnacho

Tình huống vào bóng thô bạo của George Dobson với Alejandro Garnacho ở phút 88 trở thành bước ngoặt giúp Chelsea lội ngược dòng và giành vé vào tứ kết FA Cup.

Trọng tài Peter Bankes xem lại VAR và thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ cho Dobson.

Rạng sáng 8/3, ở vòng 5 FA Cup, khi thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 2-2, một khoảnh khắc bùng nổ của Alejandro Garnacho làm xoay chuyển cục diện.

Phút 88, cầu thủ chạy cánh của Chelsea cướp được bóng ở khu vực giữa sân và tăng tốc hướng thẳng về phía khung thành đối phương. Trong lúc Garnacho chuẩn bị bứt phá vào khoảng trống, Dobson lao tới với pha vào bóng rất mạnh.

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Wrexham. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi. Dobson bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi nguy hiểm, khiến Wrexham phải bước vào hiệp phụ với chỉ 10 người trên sân.

Chiếc thẻ đỏ đó lập tức trở thành bước ngoặt của trận đấu. Trong thế hơn người, Chelsea dần kiểm soát thế trận và tận dụng lợi thế về nhân sự để gia tăng sức ép.

Trước đó, Garnacho cũng góp dấu ấn trong bàn thắng đầu tiên của Chelsea. Từ một pha đi bóng cá nhân đầy nỗ lực, cầu thủ người Argentina tung cú dứt điểm, hậu vệ Wrexham cản phá khiến bóng chạm người thủ môn Arthur Okonkwo rồi đổi hướng bay vào lưới.

Nhưng khoảnh khắc quyết định của Garnacho đến trong hiệp phụ. Từ phần sân nhà, anh bứt tốc xuống phía trước khi hàng thủ Wrexham tỏ ra thiếu tổ chức sau chiếc thẻ đỏ. Garnacho di chuyển thông minh để đón đường tạt của Essugo.

Không cần thêm một nhịp xử lý, cầu thủ chạy cánh này tung cú dứt điểm một chạm gọn gàng, đưa bóng vào lưới và nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea, mở ra màn lội ngược dòng với tỷ số 4-2 và giành vé vào tứ kết FA Cup.

Phong độ này đến vào thời điểm Garnacho đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính. Chelsea cũng đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại UEFA Champions League khi họ sẽ chạm trán PSG vào thứ Tư tới.

