Griezmann tái hiện 'cú giật gót của Chúa'

Antoine Griezmann tạo nên khoảnh khắc thiên tài với pha giật gót kiến tạo cho Nico Gonzalez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong chiến thắng 3-2 của Atletico trước Real Sociedad tại vòng 27 La Liga.

Antoine Griezmann vẫn cho thấy đẳng cấp.

Chiến thắng 3-2 của Atletico Madrid trước Real Sociedad ở vòng 27 La Liga hôm 8/3 không thiếu những pha bóng căng thẳng. Nhưng khoảnh khắc khiến khán giả tại Metropolitano phải bật dậy lại đến từ một pha xử lý đầy ngẫu hứng của Antoine Griezmann.

Tình huống diễn ra ở phút 67 khi Atletico tổ chức một đợt tấn công ở trung lộ. Griezmann nhận bóng trong khu vực vòng cấm, giữa vòng vây của hàng thủ Real Sociedad. Thay vì xoay người hay giữ bóng thêm một nhịp, tiền đạo người Pháp bất ngờ tung ra một cú giật gót cực kỳ tinh tế.

Quả bóng được đưa vào khoảng trống ngay phía sau hàng phòng ngự. Nico Gonzalez băng lên dứt điểm gọn gàng, đưa Atletico vượt lên dẫn 2-1. Đó là khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu và cũng là điểm nhấn nghệ thuật của cả buổi tối.

Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo Tây Ban Nha đã nhắc lại một thuật ngữ quen thuộc: “backheel of God”, hay còn được người hâm mộ gọi bằng cái tên giàu cảm xúc hơn - “cú giật gót của Chúa”.

Khái niệm này gắn liền với một pha kiến tạo nổi tiếng của Guti trong màu áo Real Madrid năm 2010. Khi đó, trong trận gặp Deportivo La Coruña, Guti bất ngờ giật gót chuyền bóng để Karim Benzema băng xuống ghi bàn.

Pha bóng ấy trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của La Liga. Không phải vì độ khó thuần túy, mà vì sự táo bạo và trí tưởng tượng hiếm thấy.

Pha kiến tạo của Griezmann trước Real Sociedad khiến nhiều người nhớ lại khoảnh khắc ấy.Điểm chung nằm ở sự bất ngờ. Trong một tích tắc, Griezmann nhận ra khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Thay vì chọn phương án an toàn, anh quyết định xử lý theo cách táo bạo nhất.

Chỉ một cú giật gót nhẹ, nhưng đủ để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Real Sociedad.

Atletico đã đúng khi giữ Antoine Griezmann ở lại CLB.

Ở tuổi ngoài 30, Griezmann vẫn là bộ não trong lối chơi của Atletico. Anh không chỉ là một tiền đạo ghi bàn, mà còn là người tạo ra nhịp điệu cho các pha tấn công. Khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định trong khoảnh khắc của Griezmann vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Pha kiến tạo cho Nico Gonzalez là minh chứng rõ ràng. Nó không phải động tác biểu diễn kỹ thuật, mà là giải pháp hiệu quả nhất trong tình huống cụ thể.

Bóng đá hiện đại có thể bị chi phối bởi chiến thuật và dữ liệu. Nhưng những khoảnh khắc như vậy vẫn nhắc người ta rằng môn thể thao này luôn dành chỗ cho cảm hứng và sự sáng tạo.

Và trong đêm Atletico đánh bại Real Sociedad 3-2, Antoine Griezmann đã mang đến một khoảnh khắc như thế, một pha bóng gợi nhớ đến “cú giật gót của Chúa”, biểu tượng của sự ngẫu hứng và thiên tài trên sân cỏ.