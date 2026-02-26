Griezmann đối mặt thời khắc quyết định

Lời đề nghị từ Orlando City buộc Antoine Griezmann phải đưa ra quyết định trước ngày 26/3, trong khi anh vẫn khao khát khép lại mùa giải cùng Atletico bằng một danh hiệu.

Tương lai của Antoine Griezmann một lần nữa trở thành tâm điểm tại Madrid. Theo The Athletic, Orlando City đã gửi tới tiền đạo người Pháp một đề nghị cụ thể và yêu cầu anh phản hồi trước ngày 26/3, thời điểm thị trường chuyển nhượng tại Mỹ khép lại.

Đây là cơ hội hấp dẫn về tài chính lẫn trải nghiệm mới trong sự nghiệp. MLS từ lâu đã được xem là bến đỗ lý tưởng cho nhiều ngôi sao châu Âu ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Với Griezmann, viễn cảnh chuyển đến Mỹ không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn liên quan đến cuộc sống gia đình và kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Nếu chấp nhận đề nghị, anh sẽ rời Atletico de Madrid ngay lập tức, khi mùa giải vẫn đang bước vào giai đoạn quyết định. Đội bóng của Diego Simeone còn nguyên cơ hội ở cả Copa del Rey lẫn Champions League. Đặc biệt tại Cúp Nhà Vua, Atlético đang tiến sát trận chung kết. Với Griezmann, đó có thể là cơ hội cuối cùng để anh nói lời chia tay trong vinh quang.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết mong muốn lớn nhất của tiền đạo 34 tuổi là khép lại hành trình tại sân Metropolitano bằng một danh hiệu. Anh hiểu giá trị biểu tượng của mình tại CLB và không muốn rời đi trong sự lưng chừng. Sau nhiều năm gắn bó, Griezmann muốn cái kết trọn vẹn thay vì một cuộc chia tay giữa mùa giải.

Về phía CLB, Atletico không muốn xáo trộn lực lượng khi các mục tiêu lớn vẫn còn phía trước. Simeone coi Griezmann là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật mùa này. Dù không phải lúc nào cũng đá chính, anh vẫn đóng vai trò then chốt trong cách đội bóng vận hành. HLV người Argentina mong học trò tiếp tục ở lại, nhưng cũng thừa nhận quyết định thuộc về cầu thủ.

Bản thân Griezmann không hoàn toàn hài lòng với vai trò hiện tại. Anh luôn cư xử chuyên nghiệp và tôn trọng lựa chọn của ban huấn luyện. Tuy vậy, tiền đạo người Pháp tin rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn nếu được trao cơ hội đá chính thường xuyên hơn. Sự giằng co giữa khát vọng cá nhân và lợi ích tập thể khiến lựa chọn trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng Griezmann hoàn tất mùa giải cùng Atlético trước khi cân nhắc tương lai. Tuy nhiên, không kịch bản nào bị loại trừ. Nếu đội bóng gặp kết quả bất lợi ở trận đấu quan trọng đầu tháng 3, đặc biệt là chuyến làm khách tại Camp Nou, áp lực có thể thay đổi cục diện.

Thời gian đang đếm ngược. Trước mắt Griezmann là hai con đường rõ ràng: bắt đầu hành trình mới tại MLS ngay lập tức, hoặc ở lại Madrid để chiến đấu đến phút cuối cùng với hy vọng nâng cao một chiếc cúp. Quyết định ấy không chỉ ảnh hưởng đến mùa giải hiện tại mà còn định hình cách người hâm mộ nhớ về anh trong màu áo Atlético.