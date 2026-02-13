Griezmann cười tươi khi Barca thảm bại

Rạng sáng 13/2, Antoine Griezmann gây chú ý khi Atletico Madrid đè bẹp Barcelona 4-0 ở bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Nụ cười gây tranh cãi của Griezmann.

Trên sân Metropolitano, Atletico nhập cuộc đầy tốc độ và áp đảo hoàn toàn. Griezmann giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội chủ nhà. Chính anh nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm đẳng cấp, đẩy Barcelona vào thế khó. Bàn thắng như cú đánh trực diện vào tinh thần đội khách, mở ra thế trận một chiều cho đại diện thủ đô.

Sau giờ nghỉ, khi hoàn tất nhiệm vụ và được rút ra sân, Griezmann tiếp tục thu hút ống kính truyền hình. Trong lúc Barcelona loay hoay chống đỡ những đợt tấn công dồn dập, đồng thời bất lực trong việc tìm bàn gỡ, Griezmann được nhìn thấy thoải mái trò chuyện, nở nụ cười sảng khoái cùng các đồng đội.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều. Với người hâm mộ Atletico, đó là hình ảnh của sự thăng hoa. Nhưng với cổ động viên Barcelona, nụ cười ấy chẳng khác nào muối xát vào nỗi đau khi đội nhà bị dẫn trước 4 bàn.

Với cá nhân Griezmann, anh tiếp tục trở thành đầu tàu trong lối chơi của Atletico. Từ đầu mùa, tiền đạo người Pháp ghi 12 bàn và có thêm 1 kiến tạo. Thầy trò HLV Diego Simeone còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở Champions League, La Liga và đứng trước cơ hội vô địch cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Ngược lại, thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước Atletico khiến Barcelona đối mặt nguy cơ dừng bước sớm. Ở trận lượt về, họ buộc phải tạo nên cuộc lội ngược điên rồ nếu muốn giành vé vào chung kết.