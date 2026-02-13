Tranh cãi trong trận thua 0-4 của Barcelona trước Atletico

Rạng sáng 13/2, VAR gây tranh cãi khi Barcelona hứng chịu thất bại nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Bàn thắng của Cubarsi không được công nhận do lỗi việt vị.

Tại sân Metropolitano, thầy trò Hansi Flick tỏ ra lép vế trong hiệp một và bị dẫn tới 4 bàn. Sau giờ nghỉ, Barcelona chơi khởi sắc và tưởng như tìm được bàn gỡ khi Pau Cubarsi dứt điểm cận thành trong vùng cấm. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách bị dội gáo nước lạnh bởi tình huống kiểm tra việt vị kéo dài gần 8 phút.

Sau quãng chờ đợi căng thẳng, VAR xác định Cubarsi rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận. Quyết định châm ngòi cho làn sóng phản ứng dữ dội từ phía Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh Giuliano Simeone trước đó thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Alejandro Balde, còn Eric Garcia lại bị nâng thẻ vàng thành thẻ đỏ ở cuối trận.

Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) sau đó xác nhận hệ thống bắt việt vị bán tự động gặp "lỗi trong quá trình mô hình hóa cầu thủ" do mật độ quá đông người trong vùng cấm. VAR buộc phải chuyển sang vẽ tay đường kẻ sau khi không thể khôi phục hệ thống. CTA khẳng định đây là quy trình chuẩn và quyết định cuối cùng là chính xác.

Dù vậy, HLV Hansi Flick không giấu nổi sự bức xúc. "Họ phải chờ 7-8 phút ư? Thật vô lý. Nếu có gì khác, hãy nói cho chúng tôi biết. Không có bất kỳ sự giao tiếp nào cả", ông phát biểu trong phòng họp báo sau trận.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Blaugrana" bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đội bóng bị xử ép. Không ít ý kiến thậm chí dùng từ "tham nhũng" để mô tả những gì diễn ra tại Metropolitano. Hashtag liên quan đến VAR nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ.

Thất bại cùng những tranh cãi quanh VAR khiến Barcelona rời Madrid trong tâm trạng nặng nề. Việc thua tới 4 bàn không gỡ là thử thách khó khăn cho CLB xứ Catalonia ở lượt về.