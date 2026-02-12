MU không nhượng bộ vụ Rashford

MU tỏ ra cứng rắn trước yêu cầu giảm mức phí chuyển nhượng của Barcelona trong thương vụ Marcus Rashford.

MU từ chối giảm giá bán Rashford. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, MU không có ý định giảm mức phí 30 triệu euro, con số đã được thỏa thuận với Barcelona khi hai đội hoàn tất thương vụ mượn Rashford vào mùa hè năm ngoái.

Thời gian qua, đội bóng xứ Catalonia từng hy vọng có thể đàm phán lại mức giá mua đứt trong bối cảnh CLB vẫn đang chịu áp lực lớn về tài chính. Dù vậy, MU không muốn nhượng bộ khi biết rằng Barcelona hài lòng với màn trình diễn của Rashford.

Ban đầu, tiền đạo người Anh được xem là phương án ngắn hạn nhằm bổ sung chiều sâu hàng công cho Barcelona. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, tiền đạo 28 tuổi dần lấy lại phong độ và trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng xứ Catalonia. Sự hòa nhập nhanh chóng cùng những đóng góp ổn định khiến ban lãnh đạo Barca nghiêm túc cân nhắc kế hoạch gắn bó lâu dài với anh.

HLV Flick hài lòng với màn thể hiện của Rashford. Ảnh: Reuters.

Về phía MU, đội bóng này cho rằng mức giá 30 triệu euro là hợp lý nếu xét đến kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, danh tiếng cũng như giá trị thương mại của Rashford. “Quỷ đỏ” hiểu phong độ tích cực của Rashford tại La Liga càng củng cố thêm giá trị của cầu thủ này.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Rashford đã ra sân 34 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona, ghi 10 bàn và đóng góp 10 kiến tạo, những con số cho thấy sự ổn định và tầm ảnh hưởng rõ rệt.

Với những gì đã thể hiện, khả năng Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt là hoàn toàn có cơ sở, nhưng bài toán tài chính vẫn sẽ là rào cản lớn trong quá trình đàm phán sắp tới.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.