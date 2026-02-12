Ba cỗ máy ghi bàn khiến châu Âu phải nhìn lại

Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz đang tạo nên một trong những bộ ba có hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng nhất bóng đá châu Âu.

Kane dẫn đầu với 44 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) chỉ sau 34 trận.

Kane dẫn đầu với 44 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) chỉ sau 34 trận. Con số này cho thấy sự ổn định và khả năng duy trì phong độ ở mức cao trong suốt mùa giải. Tiền đạo người Anh không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn mà còn tham gia tổ chức lối chơi, kéo giãn hàng thủ đối phương và mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Olise xếp ngay sau với 34 G/A (ghi bàn và kiến tạo) sau 34 trận. Cầu thủ người Pháp gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và những pha xử lý quyết đoán trong không gian hẹp. Hiệu suất một bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi trận giúp anh trở thành điểm tựa lớn trong mặt trận tấn công.

Luis Diaz cũng không kém cạnh. Ngôi sao người Colombia đạt 30 G/A chỉ sau 31 lần ra sân. Tốc độ, sự trực diện và tinh thần thi đấu máu lửa giúp anh luôn là mối đe dọa bên hành lang cánh. Đáng chú ý, Diaz đạt hiệu suất cao dù số trận ít hơn hai đồng nghiệp còn lại.

Điểm chung của cả ba nằm ở sự ổn định. Họ không bùng nổ nhất thời mà duy trì đóng góp đều đặn qua từng vòng đấu. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đề cao tính hiệu quả, những con số này phản ánh giá trị thực tế của từng cá nhân.

Dù còn nhiều tranh luận về “bộ ba hay nhất”, thống kê hiện tại cho thấy Kane, Olise và Luis Díaz đang tạo ra tầm ảnh hưởng rõ rệt. Ít nhất ở khía cạnh hiệu suất tấn công, họ xứng đáng được đặt vào nhóm đầu của mùa giải năm nay.

Rạng sáng 12/2, Bayern đánh bại RB Leizpig với tỷ số 2-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia Đức. Kane, Diaz là tác giả các bàn thắng, trong khi Olise có pha kiến tạo.