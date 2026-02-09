Luis Diaz lập hat-trick và mang về hai quả phạt đền, giúp Bayern Munich vùi dập Hoffenheim 5-1 để chấm dứt chuỗi phong độ kém và giữ vững ngôi đầu Bundesliga.

Diaz rực sáng, Bayern thắng đậm Hoffenheim

Bayern Munich tìm lại niềm vui chiến thắng trên sân nhà Allianz Arena khi đánh bại Hoffenheim với tỷ số đậm 5-1 ở vòng 21 Bundesliga rạng sáng 9/2. Nhân vật trung tâm là Luis Diaz, người có màn trình diễn chói sáng nhất kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Bavaria.

Sau hai vòng liên tiếp không thắng, Bayern nhập cuộc với sức ép lớn. Đội chủ nhà sớm đẩy cao đội hình và tạo ra cơ hội đầu tiên khi Michael Olise buộc thủ môn Oliver Baumann phải trổ tài cản phá.

Bước ngoặt đến ở phút 20, khi Kevin Akpoguma kéo ngã Diaz trong vòng cấm. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp và cho Bayern hưởng phạt đền. Harry Kane không mắc sai lầm, mở tỷ số cho “Hùm xám”.

Chơi thiếu người, Hoffenheim vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Đội khách liên tiếp uy hiếp khung thành Bayern và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Sau sai lầm của Manuel Neuer, Fisnik Asllani chuyền ngang để Andrej Kramaric dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Tuy nhiên, sự kiên cường của Hoffenheim không kéo dài lâu. Vladimír Coufal tiếp tục phạm lỗi với Diaz trong vòng cấm, mang về quả phạt đền thứ hai cho Bayern. Kane sút chính xác, tái lập thế dẫn bàn. Trước khi hiệp một khép lại, Diaz tự mình ghi bàn với pha cứa lòng gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận. Olise có pha kiến tạo để Diaz đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ tư cho đội chủ nhà. Cuối trận, tiền đạo người Colombia hoàn tất cú hat-trick bằng cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-1.

Ba điểm trọn vẹn giúp Bayern tái lập khoảng cách 6 điểm với Borussia Dortmund trên đỉnh bảng Bundesliga. Trong khi đó, Hoffenheim chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và tạm thời bị chặn đứng hành trình bám đuổi nhóm dự Champions League.