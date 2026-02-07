Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr đang trở thành chủ đề được quan tâm khi xuất hiện thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha có thể rời Saudi Pro League vào mùa hè tới.

Saudi Arabia sẵn sàng loại bỏ Ronaldo.

Nguyên nhân xuất phát từ những căng thẳng gần đây giữa cầu thủ 41 tuổi và môi trường bóng đá tại Saudi Arabia, đặc biệt sau khi anh được cho là đã từ chối ra sân thi đấu trong hai trận gặp Al Riyadh và Al Ittihad.

Theo The i Paper, hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 43 triệu bảng, sẽ chính thức có hiệu lực vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Điều này mở ra khả năng CR7 tìm kiếm một bến đỗ mới sau hơn hai năm thi đấu tại Trung Đông.

Dù vậy, các quan chức của Saudi Pro League (SPL) được cho là không quá lo lắng trước viễn cảnh này, bởi họ đã chuẩn bị những phương án thay thế mang tính chiến lược.

Nguồn tin thân cận với ban tổ chức giải đấu cho biết SPL vẫn ưu tiên giữ Ronaldo ở lại, bởi anh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm hình ảnh của giải đấu trên toàn cầu kể từ khi gia nhập Al Nassr. Tuy nhiên, nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha quyết định ra đi, giải đấu đã sẵn sàng xây dựng một biểu tượng mới để tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế.

Ronaldo chưa trở lại thi đấu cho Al Nassr.

Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Mohamed Salah và Bruno Fernandes. Theo đánh giá từ nội bộ giải đấu, Salah được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sức ảnh hưởng lớn tại Trung Đông và trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Ả Rập. Trong khi đó, Bruno Fernandes cũng được đánh giá cao nhờ đẳng cấp chuyên môn và khả năng tạo sức hút truyền thông.

Phía SPL tin rằng việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu như Salah hoặc Fernandes, kết hợp với các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, có thể giúp giải đấu duy trì sức cạnh tranh và giảm thiểu tác động nếu Ronaldo rời đi. Đây được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hình ảnh giải đấu bền vững, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Dù tương lai của Ronaldo vẫn chưa được xác định, những diễn biến gần đây cho thấy Saudi Pro League đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.