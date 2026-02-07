Rashford chấp nhận giảm lương

Marcus Rashford hành động quyết liệt nhằm bảo đảm tương lai lâu dài tại Barcelona, bất chấp những biến động ở đội bóng chủ quản.

Rashford giảm lương để tiếp tục khoác áo Barcelona.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo người Anh chấp nhận hy sinh tài chính để thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng sang Camp Nou. Barcelona được cho là không còn ý định ép giá MU và hài lòng với mức phí được xem là "hợp lý, trong tầm kiểm soát" nhờ sự chủ động của chính Rashford.

Theo Sport, thương vụ khả thi bởi Rashford đồng ý điều chỉnh lương, chấp nhận giảm đáng kể thu nhập so với thời còn ở Manchester. Barcelona đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cầu thủ 28 tuổi khi anh hòa nhập nhanh, được đồng đội tôn trọng và yêu mến. Giám đốc Thể thao Deco cũng xác nhận Barcelona rất hài lòng với những đóng góp của Rashford.

Đáng chú ý, việc HLV Ruben Amorim bị sa thải từng làm dấy lên khả năng Rashford trở lại MU. Tuy nhiên, Barcelona quyết định sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Và nếu không có biến cố, Rashford sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội bóng xứ Catalonia.

Gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ MU vào hè 2025, Rashford nhanh chóng hòa nhập và để lại dấu ấn rõ nét. Sau 33 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 10 bàn và có 13 pha kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng của HLV Hansi Flick dẫn đầu La Liga sau 22 vòng đấu.

Với MU, việc bán Rashford giúp CLB thu về nguồn tài chính ổn định, trong bối cảnh họ chuẩn bị tiến hành tái cấu trúc đội hình và cân đối ngân sách. Rashford từng là sản phẩm tiêu biểu của học viện MU, nhưng những biến động ở Old Trafford khiến anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD