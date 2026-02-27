Nunez sẽ rất hợp với MU?

Huyền thoại Chelsea Marcel Desailly cho rằng Darwin Nunez vẫn đủ năng lực chinh phục Premier League và khuyên Chelsea hoặc Manchester United cân nhắc chiêu mộ tiền đạo người Uruguay.

Nunez đang dự tính trở lại châu Âu.

Darwin Nunez rời Liverpool vào mùa hè năm ngoái để gia nhập Al-Hilal với mức phí 46 triệu bảng. Tại Saudi Arabia, anh ghi 9 bàn sau 24 lần ra sân. Tuy nhiên, tương lai của chân sút 26 tuổi bất ngờ trở nên bấp bênh khi Karim Benzema cập bến từ Al-Ittihad.

Theo quy định của Saudi Pro League, mỗi đội chỉ được đăng ký 8 ngoại binh sinh trước năm 2003 trong danh sách 25 cầu thủ. Nunez là người phải nhường suất cho Benzema. Anh vẫn có thể thi đấu tại AFC Champions League nhưng không còn góp mặt ở phần còn lại của giải quốc nội.

Một số nguồn tin cho biết Nunez muốn trở lại châu Âu và Tottenham được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng. Tuy vậy, Marcel Desailly tin rằng Chelsea hoặc Manchester United mới là môi trường phù hợp hơn cho tiền đạo này.

Chia sẻ với Footitalia, cựu trung vệ người Pháp nói: "Tôi vui khi thấy cậu ấy muốn trở lại bóng đá châu Âu. Điều đó cho thấy tiền bạc không phải tất cả. Một CLB như Chelsea, hoặc Manchester United hiện tại, sẽ phù hợp với cậu ấy hơn".

Desailly nhấn mạnh Nunez cần được chơi trong tập thể ổn định, nơi các đồng đội đủ tự tin và sẵn sàng chuyền bóng ngay khi anh di chuyển. Theo ông, tiền đạo người Uruguay dễ mất cảm giác nếu không nhận được sự hỗ trợ đúng thời điểm.

Huyền thoại Chelsea cũng so sánh hoàn cảnh của Nunez với những khởi đầu khó khăn của Dennis Bergkamp tại Inter Milan hay Roberto Carlos trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Ông khẳng định chất lượng của Nunez vẫn còn đó, vấn đề chỉ nằm ở môi trường và sự tự tin.

Trong bối cảnh hàng công của nhiều đội bóng lớn đang cần làm mới, lời tiến cử từ Desailly có thể khiến tương lai của Nunez tại châu Âu nóng trở lại ở kỳ chuyển nhượng tới.

