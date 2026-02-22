Premier League dậy sóng vì Darwin Nunez

Chỉ sau quãng thời gian ngắn khoác áo Al Hilal, Darwin Nunez được cho là sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa hè tới.

Nunez sẵn sàng trở lại châu Âu.

Theo Fichajes, Newcastle United hiện được xem là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Uruguay. Không chỉ có CLB vùng Đông Bắc nước Anh, Tottenham, Everton, Bournemouth và một vài đội bóng khác cũng theo dõi tình hình bởi cựu cầu thủ Benfica đang trải qua quãng thời gian không mấy suôn sẻ tại Saudi Pro League.

Tại Trung Đông, Nunez bất ngờ rơi vào tình cảnh khó khăn do quy định giới hạn số lượng cầu thủ ngoại. Sự xuất hiện của những ngôi sao lớn, mới nhất là Karim Benzema, khiến anh bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Điều này buộc người đại diện của chân sút 26 tuổi phải tìm kiếm bến đỗ mới, và Ngoại hạng Anh nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu.

Newcastle xem Nunez là mảnh ghép lý tưởng cho tham vọng vươn tầm châu Âu. Ban lãnh đạo "Chích chòe" đánh giá cao thể hình, tốc độ cùng khả năng di chuyển không bóng của chân sút sinh năm 1999. Đây là những yếu tố phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái nhanh dưới thời HLV Eddie Howe.

Dù còn hợp đồng đến năm 2028, Al-Hilal được cho là sẵn sàng để anh ra đi. Mức lương 400.000 bảng/tuần là trở ngại lớn, nhưng Nunez sẵn sàng giảm thu nhập để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao. Mùa này, cựu sao Liverpool ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo sau 16 trận, được định giá khoảng 35 triệu euro.