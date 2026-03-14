CLB CAHN quật ngã Ninh Bình

  • Thứ bảy, 14/3/2026 20:03 (GMT+7)
Tối 14/3, Công An Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trên sân của Ninh Bình trong trận đấu giàu kịch tính thuộc vòng 16 V.League 2025/26, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

CLB CAHN có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Công An Hà Nội FC.

Đội khách nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ đường chuyền về thiếu an toàn của Trương Tiến Anh, trung vệ Marcelino khống chế lỗi. Alan Grafite tận dụng triệt để thời cơ với cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Bàn thắng sớm giúp CAHN chơi tự tin và liên tục gây sức ép. Phút 19, Nguyễn Đình Bắc, người vào sân thay Alan sau khi tiền đạo này tái phát chấn thương, suýt nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở phần sân đối diện, Ninh Bình nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự CAHN chơi kín kẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Nguyễn Filip.

CLB CAHN duy trì ngôi đầu bảng. Ảnh: Công An Hà Nội FC.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 63, CAHN có bàn thắng thứ 2 sau một pha phối hợp đẹp mắt. Leo Artur chuyền bóng cho Cao Quang Vinh làm tường trước khi Nguyễn Thành Long tung cú sút xa từ khoảng 25 m. Bóng đi căng và hiểm khiến Văn Lâm hoàn toàn bất lực.

Dẫn trước 2 bàn, CAHN duy trì thế trận chủ động. Trong khi đó, Ninh Bình buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 64, đội chủ nhà suýt có bàn rút ngắn cách biệt nhưng Nguyễn Filip phản xạ nhanh bằng chân để cản phá cú dứt điểm của Lê Phát.

Những nỗ lực của Ninh Bình cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 87. Nguyễn Quốc Việt kiến tạo để Gia Hưng dứt điểm xâu kim Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, quỹ thời gian còn lại là không đủ để đội chủ sân Ninh Bình tạo nên cuộc lội ngược dòng.

CAHN bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó hơn Thể Công - Viettel 7 điểm, đồng thời bỏ cách Ninh Bình tận 10 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Đội bóng ngành công an tiếp tục duy trì lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V.League mùa này.

Nóng bỏng cuộc đua thủ môn ở tuyển Việt Nam

Sự thăng hoa của nhiều thủ môn tại V.League 2025/26 đang mở ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam trước đợt hội quân tháng 3.

3 giờ trước

CLB Hà Nội chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm

Tối 13/3, CLB Hà Nội đè bẹp Sông Lam Nghệ An 3-0 ở vòng 16 V-League với sự tỏa sáng của tiền vệ Hai Long.

23 giờ trước

Xuân Son kiến tạo, Nam Định hồi sinh mạnh mẽ

Tối 13/3, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 16 V.League.

25:1480 hôm qua

Hải My la hét ăn mừng khi Văn Hậu lập siêu phẩm Tối 24/2, Doãn Hải My cùng gia đình ăn mừng cuồng nhiệt khi Đoàn Văn Hậu ghi siêu phẩm giúp CLB CAHN ngược dòng thắng Thanh Hóa 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đào Trần

V League Hà Nội Đặng Văn Lâm Ninh Bình CAHN Công An Hà Nội

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đọc tiếp

Dinh Bac lai tit ngoi hinh anh

Đình Bắc lại tịt ngòi

20:17 14/3/2026



Tối 14/3, Nguyễn Đình Bắc chơi năng nổ nhưng tỏ ra vô duyên trước khung thành khi CLB CAHN thắng Ninh Bình 2-1 thuộc vòng 16 V.League 2025/26.

Chu MU len tieng ve vi tri cua Carrick hinh anh

Chủ MU lên tiếng về vị trí của Carrick

19:48 14/3/2026



Sir Jim Ratcliffe lên tiếng khen ngợi HLV tạm quyền Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng cùng MU, nhưng né tránh việc bổ nhiệm chính thức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

