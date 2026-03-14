CLB CAHN quật ngã Ninh Bình

Tối 14/3, Công An Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trên sân của Ninh Bình trong trận đấu giàu kịch tính thuộc vòng 16 V.League 2025/26, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

CLB CAHN có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Công An Hà Nội FC.

Đội khách nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ đường chuyền về thiếu an toàn của Trương Tiến Anh, trung vệ Marcelino khống chế lỗi. Alan Grafite tận dụng triệt để thời cơ với cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Bàn thắng sớm giúp CAHN chơi tự tin và liên tục gây sức ép. Phút 19, Nguyễn Đình Bắc, người vào sân thay Alan sau khi tiền đạo này tái phát chấn thương, suýt nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở phần sân đối diện, Ninh Bình nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự CAHN chơi kín kẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Nguyễn Filip.

CLB CAHN duy trì ngôi đầu bảng. Ảnh: Công An Hà Nội FC.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn. Phút 63, CAHN có bàn thắng thứ 2 sau một pha phối hợp đẹp mắt. Leo Artur chuyền bóng cho Cao Quang Vinh làm tường trước khi Nguyễn Thành Long tung cú sút xa từ khoảng 25 m. Bóng đi căng và hiểm khiến Văn Lâm hoàn toàn bất lực.

Dẫn trước 2 bàn, CAHN duy trì thế trận chủ động. Trong khi đó, Ninh Bình buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 64, đội chủ nhà suýt có bàn rút ngắn cách biệt nhưng Nguyễn Filip phản xạ nhanh bằng chân để cản phá cú dứt điểm của Lê Phát.

Những nỗ lực của Ninh Bình cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 87. Nguyễn Quốc Việt kiến tạo để Gia Hưng dứt điểm xâu kim Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, quỹ thời gian còn lại là không đủ để đội chủ sân Ninh Bình tạo nên cuộc lội ngược dòng.

CAHN bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó hơn Thể Công - Viettel 7 điểm, đồng thời bỏ cách Ninh Bình tận 10 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Đội bóng ngành công an tiếp tục duy trì lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V.League mùa này.

