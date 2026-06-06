Newcastle đón tân binh đầu tiên giá 28 triệu euro

Theo Canal+, Newcastle United đã chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của thủ môn trẻ Ewen Jaouen trước Chelsea và Real Madrid.

Jaouen trở thành tân binh đầu tiên của Newcastle hè này.

Đội chủ sân St James' Park đạt thỏa thuận với Reims về mức phí 28,5 triệu euro. Jaouen đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của "Chích chòe" khi họ vượt qua nhiều đối thủ lớn để sở hữu một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất nước Pháp.

Trước khi chọn Newcastle, Jaouen từng tới thăm trung tâm huấn luyện của Chelsea để thảo luận về khả năng chuyển nhượng. Trong khi đó, Real Madrid cũng theo dõi sát sao cầu thủ 20 tuổi và xem anh là phương án kế nhiệm dài hạn cho Thibaut Courtois.

Việc Newcastle chiêu mộ Jaouen cho thấy đội bóng đang chuẩn bị cho tương lai nơi khung gỗ. Thủ môn số một hiện tại Nick Pope bước sang tuổi 34 và vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Eddie Howe, nhưng CLB muốn bổ sung một gương mặt trẻ có thể phát triển lâu dài dưới sự dìu dắt của đàn anh.

Thương vụ cũng diễn ra sau khi Newcastle quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Aaron Ramsdale từ Southampton. Khoảng trống đó được kỳ vọng sẽ được Jaouen lấp đầy ngay từ mùa giải tới.

Tên tuổi của Jaouen bắt đầu được biết đến rộng rãi sau mùa giải 2024/25 trong màu áo USL Dunkerque theo dạng cho mượn. Thủ thành người Pháp góp công lớn giúp đội bóng tiến vào bán kết Cúp Quốc gia Pháp và cạnh tranh suất thăng hạng Ligue 1.

Sau khi trở lại Reims, Jaouen nhanh chóng trở thành lựa chọn số một trong khung thành. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh kỳ vọng khoản đầu tư 28,5 triệu euro này sẽ mang lại lời giải lâu dài cho vị trí thủ môn trong nhiều năm tới.

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