Barca công bố 'bom tấn' Gordon

Barcelona sớm khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chốt thành công Anthony Gordon từ Newcastle.

Gordon rạng rỡ trong ngày ra mắt Barca.

Barcelona xác nhận đạt thỏa thuận với Newcastle United để chiêu mộ Anthony Gordon theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức phí rơi vào khoảng 70 triệu bảng.

Những mùa giải gần đây chứng kiến Gordon vươn mình thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng chú ý nhất châu Âu. Không chỉ sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng và tạo đột biến, tuyển thủ Anh còn được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Dù thường xuyên xuất phát bên hành lang cánh, Gordon cũng có thể chơi như một trung phong khi cần thiết. Đây được xem là yếu tố quan trọng khiến HLV Hansi Flick quyết tâm đưa anh về Camp Nou trong bối cảnh Barcelona đang tìm kiếm phương án làm mới hàng công sau sự ra đi của Robert Lewandowski.

Gordon sinh năm 2001 tại Kirkdale, khu lao động nổi tiếng của thành phố Liverpool. Anh bắt đầu sự nghiệp ở học viện Liverpool trước khi chuyển sang đại kình địch Everton năm 11 tuổi.

Tài năng trẻ này ra mắt đội một Everton ở tuổi 16 tại Europa League và có trận đầu tiên tại Premier League khi mới 18 tuổi.

Sau quãng thời gian trưởng thành tại Goodison Park, bao gồm một mùa giải thi đấu cho Preston North End theo dạng cho mượn, Gordon chuyển tới Newcastle vào tháng 1/2023. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầu thủ người Anh.

Tại St James' Park, Gordon nhanh chóng khẳng định giá trị. Mùa giải đầu tiên cùng Newcastle, anh ghi 12 bàn và có 10 kiến tạo, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của CLB.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.

