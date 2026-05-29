Lộ diện mục tiêu chuyển nhượng mới của Barca

Theo COPE, Barcelona đang bắt đầu đàm phán để chiêu mộ hậu vệ Josko Gvardiol từ Manchester City.

Gvardiol lọt vào tầm ngắm của Barca

Ban lãnh đạo Barcelona dường như đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trong việc thảo luận với Manchester City để sở hữu chữ ký của ngôi sao người Croatia.

Kể từ khi cập bến Etihad từ RB Leipzig với mức giá kỷ lục 90 triệu euro, Gvardiol nhanh chóng khẳng định vị thế là mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ của Pep Guardiola.

Sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái biến anh trở thành một trong những "lá chắn" toàn diện nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Đối với Hansi Flick, Gvardiol được xem là "mảnh ghép hoàn hảo" cho triết lý bóng đá mới tại Barca. Lối chơi mạnh mẽ, tư duy chiến thuật nhạy bén cùng khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới của trung vệ 24 tuổi hoàn toàn tương thích với hệ thống gây áp lực tầm cao mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng.

Sự hiện diện của Gvardiol hứa hẹn sẽ mang lại sự ổn định cho hàng thủ đội bóng xứ Catalan trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với Barca chính là mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Với việc Man City từng chi đậm để chiêu mộ Gvardiol, đội bóng nước Anh chắc chắn sẽ không để trụ cột của mình ra đi với cái giá rẻ.

Dẫu vậy, thái độ quyết liệt và tốc độ hành động chớp nhoáng của Barcelona trên thị trường cho thấy "Los Blaugrana" sẵn sàng dồn toàn lực cho thương vụ này.

Nếu thành công, đây sẽ là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tham vọng của đội chủ sân Camp Nou trong mùa giải tới.

Top 10 trung vệ có định giá cao nhất hiện tại William Saliba dẫn đầu danh sách trung vệ đắt giá nhất thế giới với 80 triệu euro. Theo sau là Gvardiol, Dias, Bastoni....