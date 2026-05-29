Không còn điều gì ngăn Mourinho dẫn dắt Real Madrid

Tối 29/5, Jose Mourinho ký hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid sau hơn một thập kỷ xa cách.

Mourinho trở thành HLV trưởng Real Madrid.

Theo The Athletic, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029. Thương vụ sẽ được Real Madrid công bố sau cuộc bầu cử chủ tịch CLB diễn ra vào ngày 7/6.

Mourinho rời Benfica để bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 tại sân Bernabeu. Dù đội bóng Bồ Đào Nha đề nghị gia hạn hợp đồng, "Người đặc biệt" sớm ra thông báo với một số nhân vật trong nội bộ Benfica về kế hoạch ra đi.

Đây được xem là quyết định mang đậm dấu ấn của chủ tịch Florentino Perez. Nhà lãnh đạo 79 tuổi trực tiếp thúc đẩy thương vụ Mourinho và xem ông là lựa chọn lý tưởng để đưa Real trở lại đỉnh cao sau mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp.

Công tác chuẩn bị cho triều đại mới của Mourinho thực tế sớm bắt đầu. Real Madrid hiện xúc tiến xây dựng ban huấn luyện cũng như kế hoạch chuyển nhượng mùa hè nhằm phục vụ cuộc tái thiết toàn diện.

Trước khi chốt Mourinho, Real cân nhắc nhiều ứng viên như Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps hay Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Perez cuối cùng đặt niềm tin vào người giúp đội bóng vô địch La Liga 2011/12 với số điểm kỷ lục.

Trong giai đoạn dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, Mourinho giành 3 danh hiệu lớn và góp phần tạo nên nền móng cho thời kỳ thống trị Champions League sau đó của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Việc Mourinho trở lại cũng đánh dấu hồi kết cho giai đoạn biến động trên ghế huấn luyện Real Madrid. Xabi Alonso bị sa thải hồi tháng 1, còn Alvaro Arbeloa đóng vai trò tạm quyền tới hết mùa giải.

Sau nhiều năm phiêu bạt qua Chelsea, MU, AS Roma, Fenerbahce rồi Benfica, Mourinho giờ đây trở lại nơi từng chứng kiến phiên bản gai góc và quyền lực bậc nhất của ông trong sự nghiệp cầm quân.