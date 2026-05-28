Vụ Mourinho trở lại Real nguy cơ đổ bể

Cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới có thể làm thay đổi hoàn toàn tương lai của Real Madrid, bao gồm cả thương vụ đưa Jose Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu.

Real vẫn chưa thể bổ nhiệm Mourinho.

Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Florentino Perez phải đối mặt với một đối thủ thực sự là tỷ phú Enrique Riquelme, trong bối cảnh "Los Blancos" vừa trải qua mùa giải trắng tay đầy thất vọng.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Mourinho đã đạt thỏa thuận sơ bộ để trở lại dẫn dắt Real Madrid bằng bản hợp đồng hai năm với tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Tuy nhiên, thương vụ đang bị đình trệ do cuộc bầu cử chủ tịch chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng 6. Riquelme thậm chí tuyên bố thẳng thắn rằng nếu ông chiến thắng, Mourinho sẽ không phải HLV của Real Madrid.

“HLV của tôi chưa từng làm việc cho Real Madrid. Đây là lúc CLB cần một chu kỳ mới thay vì tiếp tục tư duy ngắn hạn", doanh nhân 37 tuổi chia sẻ với The Athletic. Ông cũng tiết lộ đã đạt thỏa thuận với một chiến lược gia hàng đầu thế giới hiện vẫn đang dẫn dắt một đội bóng khác.

Cuộc bầu cử năm nay mang ý nghĩa lịch sử bởi Real Madrid vẫn hoạt động theo mô hình hội viên, với khoảng 100.000 cử tri có quyền bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch. Điều đó đồng nghĩa tương lai của CLB không nằm trong tay giới chủ sở hữu, mà thuộc về chính các thành viên của đội bóng Hoàng gia.

Sự xuất hiện của Riquelme diễn ra sau mùa giải hỗn loạn của Real Madrid, khi đội bóng không giành được La Liga hay Champions League, đồng thời sa thải Xabi Alonso giữa mùa trước khi bổ nhiệm tạm thời Alvaro Arbeloa.

Không chỉ khiến tương lai Mourinho bị đặt dấu hỏi, cuộc bầu cử còn gây thiệt hại tài chính cho Real Madrid. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Mourinho với Benfica được cho là đã tăng từ 7 triệu euro lên 15 triệu euro do quá trình đàm phán bị trì hoãn.