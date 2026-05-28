Đáp trực thăng hội quân, Neymar bất ngờ nhập viện khẩn

Vừa đáp trực thăng hội quân, Neymar khiến Brazil "nín thở" khi bỏ lỡ buổi tập đầu tiên để kiểm tra chấn thương.

Không khí chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Brazil vừa bị dội một gáo nước lạnh. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận Neymar không thể tham gia buổi tập chiều 27/5 cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Cựu cầu thủ PSG vừa khiến truyền thông bùng nổ khi đáp trực thăng riêng xuống sân tập tại Rio de Janeiro sau chuyến bay ngắn từ Sao Paulo. Tuy nhiên, sự hào nhoáng nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo âu.

Theo ESPN Brazil, ngay sau khi hội quân, Neymar được đưa thẳng đến một phòng khám tại thành phố để kiểm tra chuyên sâu chấn thương bắp chân, hệ quả từ trận thua 0-3 của Santos ở cuộc chạm trán Coritiba thuộc khuôn khổ vòng 16 giải Vô địch Quốc gia Brazil hôm 17/5.

Kể từ khi dính chấn thương, Neymar phải tập theo giáo án riêng nhưng tình hình dường như nghiêm trọng hơn dự kiến. CBF đang giữ liên lạc chặt chẽ với đội ngũ y tế của Santos (Peixe) để đánh giá mức độ tổn thương.

Nhiều khả năng Neymar vắng mặt trong hai trận giao hữu tiền World Cup 2026 gặp Panama và Ai Cập. Đáng lo ngại hơn, khả năng anh góp mặt trong trận ra quân gặp Morocco vào ngày 13/6 vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo quy định của FIFA, huấn luyện viên Ancelotti vẫn có quyền thay thế nhân sự tối đa 24 giờ trước trận khai màn. Nếu kết quả xét nghiệm sắp tới không khả quan, kịch bản Brazil hành quân đến Bắc Mỹ mà không có ngôi sao sinh năm 1992 hoàn toàn có thể xảy ra.

