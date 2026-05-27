Neymar rớt giá

Neymar vẫn dự World Cup 2026 nhưng giá trị thị trường giảm, phản ánh vị thế suy yếu của anh ở đội tuyển Brazil.

Trước thềm World Cup 2026, Transfermarkt cập nhật giá trị thị trường của 606 cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Brazil và tâm điểm không nằm ngoài những biến động quanh các ngôi sao lớn.

Ở nhóm dẫn đầu, tiền đạo Vitor Roque của Palmeiras giữ vị trí cầu thủ giá trị nhất giải với mức 38 triệu euro. Ngay phía sau, hai cái tên cùng chia sẻ vị trí thứ hai với 32 triệu euro gồm Danilo của Botafogo và Lucas Paqueta của Flamengo.

Dù vậy, tâm điểm vẫn thuộc về Neymar. Ở tuổi 34, Neymar tiếp tục gây tranh cãi trong quá trình chuẩn bị của tuyển Brazil ở World Cup 2026. Anh được triệu tập, bất chấp những hoài nghi về phong độ và thể trạng, thậm chí còn được lựa chọn thay cho Joao Pedro đang đạt phong độ ổn định.

Đáng chú ý, giá trị thị trường của Neymar giảm từ 10 triệu euro xuống còn 8 triệu euro. Theo phân tích từ Marcos Watts - phụ trách khu vực Brazil của Transfermarkt, sự điều chỉnh phản ánh vị thế của Neymar. Khi còn sung sức, anh có thể tạo khác biệt với bàn thắng và kiến tạo, nhưng chấn thương kéo dài cùng gánh nặng thể lực khiến giá trị giảm mạnh.

Hiện tại, Neymar còn bị đau và phải tập trung điều trị chấn thương. Khả năng Neymar vắng mặt ở các trận giao hữu trước World Cup 2026 là rất cao. Đây được xem là diễn biến đáng lo với tuyển Brazil trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cận kề.