Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar rớt giá

  • Thứ tư, 27/5/2026 09:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar vẫn dự World Cup 2026 nhưng giá trị thị trường giảm, phản ánh vị thế suy yếu của anh ở đội tuyển Brazil.

Giá trị của Neymar tiếp tục giảm.

Trước thềm World Cup 2026, Transfermarkt cập nhật giá trị thị trường của 606 cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Brazil và tâm điểm không nằm ngoài những biến động quanh các ngôi sao lớn.

Ở nhóm dẫn đầu, tiền đạo Vitor Roque của Palmeiras giữ vị trí cầu thủ giá trị nhất giải với mức 38 triệu euro. Ngay phía sau, hai cái tên cùng chia sẻ vị trí thứ hai với 32 triệu euro gồm Danilo của Botafogo và Lucas Paqueta của Flamengo.

Dù vậy, tâm điểm vẫn thuộc về Neymar. Ở tuổi 34, Neymar tiếp tục gây tranh cãi trong quá trình chuẩn bị của tuyển Brazil ở World Cup 2026. Anh được triệu tập, bất chấp những hoài nghi về phong độ và thể trạng, thậm chí còn được lựa chọn thay cho Joao Pedro đang đạt phong độ ổn định.

Đáng chú ý, giá trị thị trường của Neymar giảm từ 10 triệu euro xuống còn 8 triệu euro. Theo phân tích từ Marcos Watts - phụ trách khu vực Brazil của Transfermarkt, sự điều chỉnh phản ánh vị thế của Neymar. Khi còn sung sức, anh có thể tạo khác biệt với bàn thắng và kiến tạo, nhưng chấn thương kéo dài cùng gánh nặng thể lực khiến giá trị giảm mạnh.

Hiện tại, Neymar còn bị đau và phải tập trung điều trị chấn thương. Khả năng Neymar vắng mặt ở các trận giao hữu trước World Cup 2026 là rất cao. Đây được xem là diễn biến đáng lo với tuyển Brazil trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cận kề.

Endrick vượt qua Neymar, Vinicius

Endrick đang tạo ra sức hút khổng lồ trước World Cup 2026 khi vượt qua cả Neymar và Vinicius Jr. về lượng tìm kiếm trên nền tảng thống kê Flashscore.

6 giờ trước

Neymar nhường áo số 10 cho Vinicius ở World Cup 2026?

Thông tin HLV Carlo Ancelotti muốn trao áo số 10 của tuyển Brazil cho Vinicius Junior thay vì Neymar đang gây chú ý lớn trước thềm World Cup 2026.

07:27 24/5/2026

Neymar đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026

Truyền thông Brazil cho biết tình trạng chấn thương của Neymar nghiêm trọng hơn công bố ban đầu từ Santos, khiến khả năng ra sân trước World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi lớn.

05:47 23/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Neymar Neymar Tuyển Brazil Neymar

    Đọc tiếp

    Kane gianh Chiec giay vang chau Au hinh anh

    Kane giành Chiếc giày vàng châu Âu

    1 giờ trước 09:22 27/5/2026

    0

    Harry Kane chính thức được vinh danh là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2025/26 sau thành tích ấn tượng trong màu áo Bayern Munich.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý