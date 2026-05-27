Kane giành Chiếc giày vàng châu Âu

Harry Kane chính thức được vinh danh là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2025/26 sau thành tích ấn tượng trong màu áo Bayern Munich.

Vượt qua hai đối thủ nặng ký là Erling Haaland và Kylian Mbappe, thủ quân đội tuyển Anh khẳng định vị thế của trung phong hay nhất lục địa già hiện nay với phong độ hoàn toàn khác biệt.

Kane cán đích ở vị trí số một với 36 pha lập công chỉ sau 31 trận đấu tại Bundesliga, mang về tổng cộng 72 điểm và bỏ xa người xếp thứ hai là Haaland tới 18 điểm.

Thành tích ấn tượng kể trên ngoài việc giúp Kane có lần thứ hai sở hữu danh hiệu cao quý này sau mùa giải 2023/24, còn đưa anh đứng vào hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Bayern Munich bên cạnh Gerd Muller và Robert Lewandowski.

Nhìn rộng ra toàn bộ chiến dịch, tiền đạo 32 tuổi trải qua một mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi ghi tới 61 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sự hiệu quả của chân sút 32 tuổi không chỉ dừng lại ở Bundesliga. Anh còn bỏ túi thêm 14 pha lập công tại Champions League và 10 bàn thắng tại DFB-Pokal.

Thực tế, các đối thủ trực tiếp của Kane vẫn duy trì đẳng cấp đáng nể khi Haaland lần thứ ba trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, còn Mbappe tiếp tục thống trị danh sách ghi bàn tại La Liga trong màu áo Real Madrid.

Tuy nhiên, trước một Kane đang ở điểm rơi phong độ hoàn hảo, mọi nỗ lực bám đuổi đều trở nên vô vọng. Chia sẻ sau khi nhận giải, chân sút của Bayern Munich tự hào khẳng định đây chính là mùa giải hay nhất mà anh từng trải qua, đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

