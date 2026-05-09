Dàn cầu thủ đắt giá chưa vô địch Champions League

  • Thứ bảy, 9/5/2026 17:44 (GMT+7)
Dù sở hữu giá trị chuyển nhượng khổng lồ và đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhiều siêu sao như Kylian Mbappe hay Kane Kane chưa thể chinh phục Champions League.

Kylian Mbappe chơi 98 trận Champions League cho AS Monaco, PSG và Real Madrid, nhưng chưa thể chạm tay vào chiếc cúp số một châu Âu. Tiền đạo người Pháp từng đạt mức định giá lên tới 200 triệu euro, cao nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, việc thất bại ở những thời khắc quyết định khiến anh không thể hoàn tất bộ sưu tập danh giá.
Lamine Yamal mới 18 tuổi nhưng được Transfermarkt định giá 200 triệu euro. Yamal có 33 lần ra sân tại Champions League và được xem là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha. Khác với nhiều đàn anh trong danh sách, ngôi sao trẻ này còn rất nhiều thời gian để chinh phục đỉnh cao châu Âu.
Raheem Sterling từng đạt mức giá 160 triệu euro vào năm 2019. Tiền đạo người Anh chơi 88 trận Champions League cho Liverpool, Man City và Chelsea nhưng chưa thể đăng quang. Anh từng tiến rất gần danh hiệu cùng Man City ở chung kết năm 2021.
Antoine Griezmann là cầu thủ có số trận Champions League nhiều nhất trong top 10 với 120 lần ra sân. Anh từng đạt mức định giá 150 triệu euro năm 2018 nhưng thiếu chiếc cúp Champions League trong bộ sưu tập đồ sộ. Sau mùa giải này, Griezmann chia tay Atletico Madrid và khả năng khép lại giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu khi không còn thi đấu cho một đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch Champions League.
Harry Kane từng được định giá 150 triệu euro vào năm 2018. Kane chơi 70 trận Champions League nhưng liên tục lỡ hẹn với danh hiệu, từ thất bại cùng Tottenham ở chung kết 2019 cho đến những mùa giải chưa trọn vẹn cùng Bayern Munich.
Pedri hiện vẫn được định giá 150 triệu euro. Với khả năng điều tiết trận đấu và tư duy chơi bóng đỉnh cao, Pedri được xem là thủ lĩnh của Barcelona. Anh còn nhiều cơ hội để vô địch Champions League.
Bukayo Saka đạt mức định giá 150 triệu euro vào năm 2024. Saka mới có 28 trận tại Champions League nhưng nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công hay nhất Premier League. Mùa này, anh có cơ hội phá dớp cùng Arsenal khi chuẩn bị tham dự trận chung kết gặp PSG vào ngày 30/5.
Michael Olise có giá trị cao nhất sự nghiệp là 140 triệu euro. Anh gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến. Mùa này, Olise cùng Bayern dừng bước ở bán kết khi thua PSG. Dù vậy, sự nghiệp của anh còn rất dài phía trước.
Florian Wirtz từng được định giá 140 triệu euro vào năm 2025. Wirtz mới có 20 trận Champions League nhưng khẳng định đẳng cấp với khả năng sáng tạo và điều tiết lối chơi khá tốt. Sau thời gian gặp khó khăn, Wirtz dần chứng tỏ được giá trị trong màu áo Liverpool và được dự đoán sẽ bùng nổ hơn ở mùa giải mới.
Alexander Isak cũng từng chạm mốc 140 triệu euro vào năm 2024. Isak mới ra sân 13 trận ở Champions League. Mùa giải năm nay, chấn thương khiến Isak chưa có nhiều đóng góp cho Liverpool. Người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo người Thụy Điển sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới.
Dàn cầu thủ đắt giá chưa thể vô địch Champions League. Ảnh: Transfermarkt.
