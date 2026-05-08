Real Madrid sụp đổ

Từ Kylian Mbappe, Antonio Rudiger tới Federico Valverde, Real Madrid chìm trong khủng hoảng nội bộ chưa từng thấy và đánh mất hoàn toàn dáng dấp của một đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid từng là biểu tượng tối thượng của quyền lực, kỷ luật và hào quang trong bóng đá thế giới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội bóng từng được gọi bằng cái tên mỹ miều "Hoàng gia Tây Ban Nha" lại đang giống một đống hổ lốn hơn là tập thể của những nhà vô địch.

Từ những cuộc cãi vã trong phòng thay đồ, các màn xô xát trên sân tập cho tới sự mất kiểm soát trong cách hành xử của các ngôi sao, Real Madrid đang phơi bày một bộ mặt đáng báo động. Một CLB được xây dựng trên nền tảng đẳng cấp và sự chuẩn mực giờ đây chìm trong bầu không khí độc hại, khi cái tôi của các cầu thủ lớn hơn tập thể.

Phòng thay đồ vỡ vụn

Mọi chuyện bắt đầu từ Kylian Mbappe. Anh được kỳ vọng trở thành gương mặt dẫn dắt kỷ nguyên mới tại Bernabeu, song lại là tâm điểm của sự thất vọng. Theo The Athletic, tiền đạo người Pháp có màn tranh cãi gay gắt với một thành viên ban huấn luyện chỉ vì bị căng cờ việt vị trong buổi tập. Không chỉ phản ứng thái quá, Mbappe còn bị cho là dùng những lời lẽ xúc phạm với trợ lý.

Đó không còn đơn thuần là nóng nảy trong bóng đá đỉnh cao. Nó phản ánh sự thiếu tôn trọng và tâm lý ngôi sao đang lan rộng ở Real Madrid. Điều đáng nói hơn là CLB gần như không có bất kỳ động thái cứng rắn nào để xử lý.

Một Real Madrid đúng nghĩa sẽ không bao giờ dung túng cho kiểu hành xử như vậy. Tại Bernabeu của những Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos hay Luka Modric thời đỉnh cao, cái tôi luôn phải phục vụ tập thể. Còn hiện tại, Real giống một phòng thay đồ vô chủ, bởi mỗi người hành động theo cảm xúc cá nhân.

Mbappe gây tranh cãi dữ dội ở Bernabeu.

Mbappe chưa dừng lại ở đó. Giữa lúc đội bóng khủng hoảng sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, anh gây tranh cãi vì sang Italy nghỉ dưỡng cùng bạn gái trong thời gian hồi phục chấn thương. Hành động khiến không ít CĐV nổi giận bởi Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, nhưng ngôi sao lớn nhất lại tạo cảm giác đứng ngoài cuộc chiến.

Không khí độc hại ấy còn lan sang các trụ cột khác. Antonio Rudiger bị tố là người khơi mào một cuộc xung đột dữ dội với đồng đội trong phòng thay đồ. Dù trung vệ người Đức xin lỗi và mời toàn đội đi ăn nhằm hàn gắn quan hệ, sự việc vẫn cho thấy nội bộ Real tồn tại những vết nứt nghiêm trọng.

Tệ hơn, theo Marca, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde thậm chí còn 2 lần lao vào ẩu đả liên tiếp trên sân tập. Từ va chạm trong buổi đấu đối kháng, cả 2 chuyển sang khẩu chiến rồi xô đẩy dữ dội đến mức đồng đội phải can ngăn. Valverde thậm chí phải nhập viện sau vụ việc.

Đó là hình ảnh khó tin với một CLB luôn được coi là chuẩn mực của bóng đá thế giới.

Hoàng gia chìm trong hỗn loạn

Nhìn Real Madrid lúc này, người ta không thấy dáng dấp của một tập thể đoàn kết hướng tới danh hiệu, mà chỉ thấy một đội bóng đầy nghi kỵ, chia rẽ và mất phương hướng. Nhiều cầu thủ không còn giữ quan hệ tốt với nhau, thậm chí có ít nhất sáu người được cho là không còn nói chuyện với HLV Alvaro Arbeloa.

Arbeloa cũng trở thành nạn nhân của sự hỗn loạn ấy. Ông dẫn dắt đội bóng trong bối cảnh gần như ai cũng tin mình sẽ không còn tại vị mùa tới. Một HLV không có tương lai rõ ràng rất khó kiểm soát phòng thay đồ vốn chứa đầy siêu sao và những cái tôi khổng lồ.

Real Madrid không còn mang dáng dấp Hoàng gia.

Điều nguy hiểm nhất với Real Madrid không nằm ở chuyện trắng tay mùa này. Thất bại là điều bất kỳ đội bóng lớn nào cũng từng trải qua. Vấn đề là Real đang đánh mất bản sắc của một đế chế bóng đá.

Họ từng khiến cả châu Âu nể sợ bởi sự lạnh lùng, kỷ luật và tinh thần chiến thắng. Nhưng giờ đây, Real Madrid chỉ còn là tập hợp của những cá nhân bất mãn, những cuộc cãi vã vô tận và một phòng thay đồ rệu rã.

Một đội bóng Hoàng gia đúng nghĩa không thể vận hành như một khu chợ hỗn loạn. Và nếu Florentino Perez không sớm dập tắt cuộc khủng hoảng nội bộ này, Bernabeu sẽ tiếp tục chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế từng đứng trên đỉnh bóng đá thế giới.

Real Madrid vẫn khoác lên mình tấm áo Hoàng gia, nhưng phía sau ánh hào quang ấy lúc này chỉ là một phòng thay đồ đầy rạn nứt. Ở đó, những cái tôi quá lớn đang kéo cả đế chế xuống vực thẳm.

