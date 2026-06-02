Sao Thụy Sĩ mất World Cup vì rắc rối pháp lý?

Breel Embolo của đội tuyển Thụy Sĩ bất ngờ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ ngay phút chót do những rắc rối pháp lý trong quá khứ.

Breel Embolo đối diện nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

Vào hôm nay, khi tuyển Thụy Sĩ lên đường sang Mỹ để thực hiện giai đoạn tập huấn cuối cùng nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026, Embolo bất ngờ bị ngăn cản lên máy bay. Dù có mặt trong đội hình thi đấu trận giao hữu với Jordan vào Chủ nhật, ngôi sao thuộc biên chế Rennes lại không thể cùng các đồng đội cất cánh như kế hoạch.

Theo Blick , rắc rối phát sinh từ hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ESTA) của Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ xác nhận, hồ sơ của Embolo đang bị đặt trong tình trạng "xem xét đặc biệt" do liên quan đến một phán quyết của tòa án về vụ việc xảy ra từ năm 2018.

Dù vụ việc trôi qua nhiều năm, các quy định nhập cảnh nghiêm ngặt của Mỹ khiến giấy phép du lịch của anh bị đình chỉ ngay tại cửa an ninh. Hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá quốc gia này đang nỗ lực làm việc với các bên liên quan để tháo gỡ nút thắt hành chính.

Nếu vấn đề không được giải quyết trong vài ngày tới, Thụy Sĩ đối mặt với nguy cơ mất đi chân sút quan trọng ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thụy Sĩ bắt đầu hành trình của mình ở World Cup 2026 tại bảng B. Thầy trò Murat Yakin lần lượt chạm trán Qatar (14/6), Bosnia & Herzegovina (19/6) và Canada (25/6).

