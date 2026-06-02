Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Dàn ngôi sao vắng mặt ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 2/6/2026 19:14 (GMT+7)
  • 19:14 2/6/2026

World Cup 2026 chứng kiến nhiều cú sốc khi hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cùng đội tuyển của họ phải dừng bước ngay từ vòng loại.

World Cup 2026 anh 1

Nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về tuyển Italy. Nhà vô địch thế giới 4 lần tiếp tục vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Điều đó đồng nghĩa thủ thành Gianluigi Donnarumma chưa được ra sân tại World Cup dù là một trong những người gác đền hay nhất thế giới. Ở tuổi 27, Donnarumma phải chờ ít nhất 4 năm nữa để nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ.
World Cup 2026 anh 2

Tương tự, Robert Lewandowski cũng lỡ hẹn với World Cup sau khi Ba Lan thất bại ở vòng play-off khu vực châu Âu. Tiền đạo 37 tuổi chỉ ghi được 2 bàn trong lịch sử các kỳ World Cup và nhiều khả năng đã chơi trận đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp.
World Cup 2026 anh 3

Một ngôi sao khác gây tiếc nuối là Victor Osimhen. Chân sút của Galatasaray ghi tới 8 bàn ở vòng loại nhưng không thể giúp Nigeria vượt qua CHDC Congo. "Đại bàng xanh" tiếp tục vắng mặt ở World Cup, trong khi những năm tháng đỉnh cao nhất của Osimhen có nguy cơ trôi qua mà không được tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất.
World Cup 2026 anh 4

Tại châu Phi, Pierre-Emerick Aubameyang cũng khép lại giấc mơ World Cup. Dù ghi 7 bàn trong chiến dịch vòng loại, cựu tiền đạo Arsenal không thể đưa Gabon lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết. Ở tuổi 36, cơ hội dành cho Aubameyang gần như khép lại.
World Cup 2026 anh 5

Khvicha Kvaratskhelia từng tỏa sáng tại Euro 2024 nhưng không thể giúp Georgia tạo nên kỳ tích. Đội bóng Đông Âu xếp sau Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại. Việc không dự World Cup 2026 cũng khiến cơ hội giành Quả bóng vàng 2026 của "Cầu thủ hay nhất Champions League 2025/26" vơi dần.
World Cup 2026 anh 6

Christian Eriksen là một trong những cái tên đáng tiếc vắng mặt tại World Cup 2026. Đan Mạch để thua CH Czech trên chấm luân lưu ở vòng play-off, khiến tiền vệ 34 tuổi lỡ cơ hội dự thêm một kỳ World Cup trong giai đoạn cuối sự nghiệp.
World Cup 2026 anh 7

Dominik Szoboszlai cũng không thể cùng Hungary góp mặt tại Bắc Mỹ. Đội trưởng tuyển Hungary chơi nổi bật ở vòng loại, nhưng đội bóng của anh đánh mất tấm vé đi tiếp ở những thời khắc cuối cùng, khép lại giấc mơ dự World Cup sau 44 năm chờ đợi.

World Cup 2026 anh 8

Dusan Vlahovic trải qua chiến dịch vòng loại đáng quên cùng Serbia. Tiền đạo của Juventus chỉ ghi 2 bàn và gây thất vọng trong các trận đấu quyết định, khi Serbia lần đầu tiên không thể giành vé dự World Cup kể từ năm 2014.
World Cup 2026 anh 9

Alexis Sanchez tiếp tục lỗi hẹn với sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Chile đứng cuối bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ, còn tiền đạo 37 tuổi không còn giữ được tầm ảnh hưởng như thời kỳ đỉnh cao.
World Cup 2026 anh 10

Bryan Mbeumo là nỗi thất vọng lớn của Cameroon. Dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, "Những chú sư tử bất khuất" vẫn bị loại ở vòng play-off khu vực châu Phi. Mbeumo thậm chí bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận play-off quyết định.
World Cup 2026 anh 11

Benjamin Sesko sẽ vắng mặt tại World Cup 2026. Chân sút của Manchester United không thể giúp Slovenia cải thiện thành tích nghèo nàn ở vòng loại, trong bối cảnh đội bóng này thiếu chiều sâu đội hình để cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn.

Quyết định gây tranh cãi ở tuyển Tây Ban Nha

Việc Gavi được trao áo số 9 ở World Cup 2026 khiến người hâm mộ Tây Ban Nha khó hiểu.

16:49 2/6/2026

Nếu thất bại ở World Cup 2026, Messi vẫn là 'GOAT'

World Cup 2022 giúp Lionel Messi khép lại mọi tranh cãi về sự vĩ đại. Nhưng thay vì dừng lại, anh tiếp tục hành trình cùng Argentina với niềm vui thuần khiết dành cho bóng đá.

11:49 2/6/2026

Tại sao bóng đá ngày nay không còn Pele?

Quả bóng nhồi giấy của Pele và kỳ World Cup tỷ đô phản chiếu hành trình đổi thay đáng kinh ngạc của bóng đá thế giới.

08:00 2/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

U19 Viet Nam de bep Myanmar hinh anh

U19 Việt Nam đè bẹp Myanmar

19 phút trước 18:03 4/6/2026

0

Chiều 4/6, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc tranh vé đi tiếp với Indonesia ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Thu mon MU tang gia manh hinh anh

Thủ môn MU tăng giá mạnh

34 phút trước 17:48 4/6/2026

0

Chỉ trong vòng một năm, sự nghiệp của thủ môn Senne Lammens đã có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng.

Man City 'doa' kien Real Madrid hinh anh

Man City 'dọa' kiện Real Madrid

35 phút trước 17:47 4/6/2026

0

Manchester City đang xem xét các hành động pháp lý nhắm vào ứng viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, sau những tuyên bố vô căn cứ về tương lai Erling Haaland.

Minh Nghi

World Cup 2026 World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý