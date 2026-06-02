Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal 'phá bĩnh' Barca vụ Alvarez

  • Thứ ba, 2/6/2026 19:12 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Sau Barcelona, Arsenal vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez với quyết tâm đưa tuyển thủ Argentina trở lại Premier League hè này.

Arsenal gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Alvarez

Sau thời gian dài ngưỡng mộ tài năng của Alvarez, "Pháo thủ" sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Atletico để hiện thực hóa tham vọng sở hữu chân sút người Argentina, dù đại diện La Liga vẫn khẳng định anh là nhân tố "bất khả xâm phạm" trong kế hoạch mùa tới.

Đội chủ sân Metropolitano mới đây không ngần ngại chỉ trích Barcelona về cách tiếp cận thiếu chuyên nghiệp, đồng thời đưa ra mức giá tượng trưng lên tới 500 triệu euro để răn đe. Tuy nhiên, giới thạo tin cho biết con số thực tế để thuyết phục Atletico nhả người rơi vào khoảng 150 triệu euro.

Alvarez vốn không còn lạ lẫm với môi trường bóng đá Anh khi từng có thời gian rực rỡ trong màu áo Manchester City. Việc Arsenal nỗ lực chiêu mộ anh cho thấy tham vọng nâng cấp hàng công cực lớn của HLV Mikel Arteta. Tuyển thủ Argentina sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, phù hợp hoàn hảo với triết lý của "Pháo thủ".

Hiện tại, tương lai của ngôi sao sinh năm 2000 là tâm điểm ở kỳ chuyển nhượng hè. Với việc người đại diện của Alvarez có những cuộc tiếp xúc kín với các đội bóng lớn, khả năng anh rời Madrid để trở lại Premier League là hoàn toàn khả thi.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.

'Bom tấn' Alvarez giúp Arsenal đón tân binh từ Barcelona?

Nếu Barcelona thành công trong việc chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid, cánh cửa rời Camp Nou của Ferran Torres sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

13 giờ trước

Barcelona nhận 'trái đắng' trong vụ Alvarez

Atletico Madrid thẳng thừng từ chối cho phép đội bóng xứ Catalan tiếp cận người đại diện của tiền đạo Julian Alvarez để đàm phán chuyển nhượng.

24:1449 hôm qua

Atletico đáp trả Barcelona

Atletico Madrid đáp trả những tin đồn về Julian Alvarez bằng loạt bài đăng châm biếm Barcelona trên mạng xã hội.

09:30 30/5/2026

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Huy Trưởng

arsenal julian alvarez barcelona chuyển nhượng arsenal julian alvarez barcelona

    Đọc tiếp

    Dan ngoi sao vang mat o World Cup 2026 hinh anh

    Dàn ngôi sao vắng mặt ở World Cup 2026

    44 phút trước 19:14 2/6/2026

    0

    World Cup 2026 chứng kiến nhiều cú sốc khi hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cùng đội tuyển của họ phải dừng bước ngay từ vòng loại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý