Arsenal 'phá bĩnh' Barca vụ Alvarez

Sau Barcelona, Arsenal vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez với quyết tâm đưa tuyển thủ Argentina trở lại Premier League hè này.

Arsenal gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Alvarez

Sau thời gian dài ngưỡng mộ tài năng của Alvarez, "Pháo thủ" sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Atletico để hiện thực hóa tham vọng sở hữu chân sút người Argentina, dù đại diện La Liga vẫn khẳng định anh là nhân tố "bất khả xâm phạm" trong kế hoạch mùa tới.

Đội chủ sân Metropolitano mới đây không ngần ngại chỉ trích Barcelona về cách tiếp cận thiếu chuyên nghiệp, đồng thời đưa ra mức giá tượng trưng lên tới 500 triệu euro để răn đe. Tuy nhiên, giới thạo tin cho biết con số thực tế để thuyết phục Atletico nhả người rơi vào khoảng 150 triệu euro.

Alvarez vốn không còn lạ lẫm với môi trường bóng đá Anh khi từng có thời gian rực rỡ trong màu áo Manchester City. Việc Arsenal nỗ lực chiêu mộ anh cho thấy tham vọng nâng cấp hàng công cực lớn của HLV Mikel Arteta. Tuyển thủ Argentina sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, phù hợp hoàn hảo với triết lý của "Pháo thủ".

Hiện tại, tương lai của ngôi sao sinh năm 2000 là tâm điểm ở kỳ chuyển nhượng hè. Với việc người đại diện của Alvarez có những cuộc tiếp xúc kín với các đội bóng lớn, khả năng anh rời Madrid để trở lại Premier League là hoàn toàn khả thi.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.