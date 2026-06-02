'Bom tấn' Alvarez giúp Arsenal đón tân binh từ Barcelona?

Nếu Barcelona thành công trong việc chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid, cánh cửa rời Camp Nou của Ferran Torres sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Torres.

Sau khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, Arsenal đang hướng đến mục tiêu nâng cấp đội hình để duy trì vị thế thống trị mùa giải tới. Thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League càng thúc đẩy HLV Mikel Arteta bổ sung nhân sự.

Trong khi đó, Barcelona hoạt động rất tích cực trên thị trường. Sau khi chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle, đội bóng của Hansi Flick được cho là đang theo đuổi Alvarez. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định hai bên từng thảo luận về một thương vụ có thể lên tới gần 78 triệu bảng.

Gia nhập Atletico từ Man City vào năm 2024 với mức phí 81 triệu bảng, Alvarez ghi 49 bàn và có 17 kiến tạo sau 106 trận dưới thời Diego Simeone. Nếu ngôi sao người Argentina cập bến Camp Nou, tương lai của Torres sẽ trở nên bất định.

Mùa giải vừa qua, Torres giúp Barcelona vô địch La Liga khi ghi 21 bàn và đóng góp 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tiền đạo 26 tuổi được cho là không hài lòng trước viễn cảnh phải cạnh tranh suất đá chính với Alvarez, trong khi Barcelona vẫn chưa từ bỏ ý định giữ Marcus Rashford ở lại lâu dài.

Theo The Athletic, đó là cơ hội mà Arsenal có thể nắm bắt. Arteta vốn ngưỡng mộ Torres từ thời cả hai còn làm việc tại Man City. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên tăng cường sức mạnh bên hành lang trái, vị trí mà Torres hoàn toàn có thể đảm nhận nhờ khả năng chơi linh hoạt trên hàng công.

Với tình hình tài chính được đánh giá rất tích cực cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình Kroenke, Arsenal đủ tiềm lực để thực hiện một thương vụ lớn trong mùa hè năm nay.