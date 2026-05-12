Mức giá gây choáng của Julian Alvarez

PSG sẵn sàng khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2026 với "bom tấn" Julian Alvarez, nhưng Atletico Madrid chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận đủ 200 triệu euro.

Atletico hét giá Alvarez.

Theo El Desmarque, HLV Luis Enrique xem Alvarez là mảnh ghép lý tưởng cho cuộc tái thiết hàng công PSG. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn xây dựng bộ ba tấn công mới xoay quanh Alvarez, kết hợp cùng Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Ngoài ra, Bradley Barcola và Desire Doue sẽ đóng vai trò xoay tua.

Alvarez trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Atletico với 20 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng giúp cựu tiền đạo Manchester City trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu tại châu Âu.

Dù vậy, Atletico không có ý định để ngôi sao số một ra đi dễ dàng. HLV Diego Simeone xem Alvarez là trung tâm trong kế hoạch dài hạn của CLB. Ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid khẳng định mọi lời đề nghị dưới mức 200 triệu euro đều sẽ bị từ chối.

Ngoài PSG, Barcelona cũng quan tâm Alvarez. Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến đội chủ sân Camp Nou gần như không thể đáp ứng mức phí khổng lồ mà Atletico yêu cầu. Điều đó giúp PSG trở thành ứng viên thực tế nhất trong cuộc đua nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Đây không phải lần đầu PSG theo đuổi Alvarez. Trước khi gia nhập Atletico, đội bóng nước Pháp tiếp cận chân sút người Argentina khi cầu thủ cân nhắc rời Etihad. Tuy nhiên, lời khuyên không tích cực từ các đồng hương Argentina tại Paris khiến Alvarez quyết chọn La Liga thay vì Ligue 1.

Hiện tại, tương lai của Alvarez chưa được định đoạt. Tiền đạo 26 tuổi muốn tập trung cùng tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

