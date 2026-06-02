MU căng thẳng với Barcelona

Việc Barcelona chần chừ ở thương vụ mua đứt tiền đạo Marcus Rashford khiến ban lãnh đạo MU không hài lòng.

Barcelona chưa kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" không vui với cách Barcelona xử lý thương vụ Rashford. Đội chủ sân Old Trafford cho rằng đại diện La Liga đang cố gắng thay đổi những điều khoản được thống nhất trước đó liên quan đến khả năng mua đứt tiền đạo người Anh.

Cụ thể, Barcelona được cho là không muốn chi trả khoản phí 30 triệu euro theo thỏa thuận ban đầu để sở hữu cầu thủ 28 tuổi sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Thay vào đó, đội bóng xứ Catalonia muốn đàm phán lại nhằm giảm mức phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, phía MU kiên quyết từ chối và không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc tiếp tục cho mượn hay thanh toán theo hình thức trả góp.

Thương vụ bế tắc đang khiến kế hoạch chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng việc bán Rashford sẽ giúp giảm quỹ lương và tạo thêm nguồn lực tài chính để theo đuổi các mục tiêu khác trong mùa hè 2026.

Về phía Rashford, tiền đạo này đang tập riêng tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami (Mỹ) trước ngày hội quân cùng tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026. Chân sút sinh năm 1998 chưa có phản ứng cụ thể nào về sự chậm trễ của Barcelona trong quá trình đàm phán. Trước đó, Rashford từng nhiều lần thừa nhận mong muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou.

