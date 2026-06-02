Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai HLV Enrique ra sao?

  • Thứ ba, 2/6/2026 07:03 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Luis Enrique, đồng thời hé lộ khả năng gia hạn hợp đồng dài hạn với nhà cầm quân này.

HLV Enrique có thể gắn bó lâu dài với PSG.

Dù giao kèo của HLV Enrique còn hiệu lực đến năm 2027, việc PSG chưa công bố thỏa thuận mới làm dấy lên nhiều đồn đoán suốt thời gian qua. Tuy nhiên, những nghi ngờ đó nhanh chóng bị dập tắt sau phát biểu đầy tự tin của Al-Khelaifi.

"Luis Enrique rất hạnh phúc tại Paris. Chúng tôi tự hào về ông ấy. Ông ấy là HLV hay nhất thế giới. Theo bạn, điều đó có ý nghĩa gì?", Chủ tịch PSG chia sẻ với nụ cười đầy ẩn ý khi được hỏi về tương lai của chiến lược gia 56 tuổi.

Phát biểu được xem như lời khẳng định mạnh mẽ rằng PSG chuẩn bị tưởng thưởng cho Enrique bản hợp đồng mới. Theo truyền thông Pháp, đội chủ sân Parc des Princes thậm chí muốn giữ chân cựu thuyền trưởng Barcelona đến năm 2030, thay vì chỉ gia hạn thêm 2 năm như thông lệ, kèm mức lương hậu hĩnh.

Kể từ khi Kylian Mbappe rời đội bóng, Enrique xây dựng thành công một PSG hoàn toàn khác. Thay vì phụ thuộc vào siêu sao, đội bóng thủ đô nước Pháp vận hành như một tập thể gắn kết, kỷ luật và giàu tính chiến thuật. Chính sự thay đổi đó giúp PSG bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử.

Mùa giải vừa qua, Enrique tiếp tục đưa PSG lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp. Thành tích giúp ông củng cố vị thế là HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của Enrique, những trụ cột như Vitinha, Ousmane Dembele hay Marquinhos đều phát huy khả năng và trở thành nền tảng cho tham vọng thống trị châu Âu của PSG trong nhiều năm tới.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.

Ngày Enrique mắng xối xả Mbappe, đế chế PSG bắt đầu

Màn đối thoại thẳng thắn giữa Luis Enrique và Kylian Mbappe trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng đưa PSG từ đội bóng của các siêu sao thành bá chủ châu Âu.

34:2058 hôm qua

PSG vẫn chưa phải số một châu Âu

PSG thống trị châu Âu với hai chức vô địch liên tiếp, nhưng chưa thể vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng hệ số CLB châu Âu, cập nhật hôm qua (31/5).

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Enrique Enrique

    Đọc tiếp

    Beckham sa thai 9 cau thu hinh anh

    Beckham sa thải 9 cầu thủ

    29 phút trước 06:49 2/6/2026

    0

    Salford City bắt đầu cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn sau khi lỡ cơ hội thăng hạng League One.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý