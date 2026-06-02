Tương lai HLV Enrique ra sao?

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Luis Enrique, đồng thời hé lộ khả năng gia hạn hợp đồng dài hạn với nhà cầm quân này.

Dù giao kèo của HLV Enrique còn hiệu lực đến năm 2027, việc PSG chưa công bố thỏa thuận mới làm dấy lên nhiều đồn đoán suốt thời gian qua. Tuy nhiên, những nghi ngờ đó nhanh chóng bị dập tắt sau phát biểu đầy tự tin của Al-Khelaifi.

"Luis Enrique rất hạnh phúc tại Paris. Chúng tôi tự hào về ông ấy. Ông ấy là HLV hay nhất thế giới. Theo bạn, điều đó có ý nghĩa gì?", Chủ tịch PSG chia sẻ với nụ cười đầy ẩn ý khi được hỏi về tương lai của chiến lược gia 56 tuổi.

Phát biểu được xem như lời khẳng định mạnh mẽ rằng PSG chuẩn bị tưởng thưởng cho Enrique bản hợp đồng mới. Theo truyền thông Pháp, đội chủ sân Parc des Princes thậm chí muốn giữ chân cựu thuyền trưởng Barcelona đến năm 2030, thay vì chỉ gia hạn thêm 2 năm như thông lệ, kèm mức lương hậu hĩnh.

Kể từ khi Kylian Mbappe rời đội bóng, Enrique xây dựng thành công một PSG hoàn toàn khác. Thay vì phụ thuộc vào siêu sao, đội bóng thủ đô nước Pháp vận hành như một tập thể gắn kết, kỷ luật và giàu tính chiến thuật. Chính sự thay đổi đó giúp PSG bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử.

Mùa giải vừa qua, Enrique tiếp tục đưa PSG lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp. Thành tích giúp ông củng cố vị thế là HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của Enrique, những trụ cột như Vitinha, Ousmane Dembele hay Marquinhos đều phát huy khả năng và trở thành nền tảng cho tham vọng thống trị châu Âu của PSG trong nhiều năm tới.

