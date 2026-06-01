PSG vẫn chưa phải số một châu Âu

PSG thống trị châu Âu với hai chức vô địch liên tiếp, nhưng chưa thể vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng hệ số CLB châu Âu, cập nhật hôm qua (31/5).

PSG chỉ đứng thứ 3 trên BXH hệ số 5 năm của UEFA.

Theo bảng xếp hạng được Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) tính toán dựa trên thành tích trong 5 mùa gần nhất, Bayern Munich (Đức) dẫn đầu với 147,5 điểm hệ số. Đại diện Bundesliga vượt qua Real Madrid để chiếm ngôi đầu nhờ phong độ ổn định tại các cúp châu Âu trong nhiều năm liên tiếp.

Real Madrid (Tây Ban Nha( từng giữ vị trí số một, song tụt xuống thứ hai với 144,5 điểm. Trong khi đó, PSG xếp thứ 3 với 132 điểm dù vừa trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

BXH hệ số của UEFA trong 5 mùa gần nhất.

Điều này cho thấy BXH hệ số UEFA không chỉ phản ánh thành công trong một hoặc hai mùa giải, mà còn đánh giá sự ổn định xuyên suốt giai đoạn dài. Do đó, những danh hiệu Champions League liên tiếp chưa đủ để giúp đội bóng thủ đô nước Pháp vượt qua Bayern hay Real Madrid.

Xếp ngay sau PSG là Liverpool với 130 điểm. Inter Milan đứng thứ 5 với 127 điểm, khẳng định vị thế của một trong những đại diện ổn định nhất của bóng đá Italy tại đấu trường châu Âu những năm gần đây.

Đáng chú ý, Arsenal chỉ đứng thứ 7 với 119 điểm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc "Pháo thủ" từng vắng mặt ở Champions League trong một số mùa giải trước đó, khiến tổng điểm tích lũy của họ không thể cạnh tranh với các ông lớn hàng đầu.

Barcelona xếp thứ 8 với 113,25 điểm trong khi Bayer Leverkusen và Atletico Madrid lần lượt hoàn thiện top 10.

Nhìn lại Champions League 2025/26 qua những con số Mùa giải 2025/26 tại Châu Âu đã chính thức hạ màn vào đêm 30/5 sau khi PSG đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26.