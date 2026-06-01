Nhánh đấu đầy biến số của Tây Ban Nha tại World Cup

Tây Ban Nha sẽ đối mặt một hành trình đầy toan tính để chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Tây Ban Nha của De la Fuente được đánh giá là ứng cử viên vô địch World Cup 2026

Nhánh đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 lộ diện với những kịch bản đầy thử thách. Nếu dẫn đầu bảng H, "La Roja" sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 32 đội, nơi có sự hiện diện của Argentina, Áo, Algeria và Jordan.

Ngược lại, nếu không thể đứng nhất bảng, thầy trò Luis de la Fuente có nguy cơ phải đụng độ sớm với đương kim vô địch thế giới Argentina. Tại vòng 16 đội, đối thủ tiềm năng là các đội á quân bảng K hoặc L như Bồ Đào Nha, Anh, Croatia hay Colombia.

Tiến tới tứ kết, Tây Ban Nha có thể gặp đội nhất bảng D (nơi Thổ Nhĩ Kỳ tranh suất) hoặc nhất bảng G (bảng của Bỉ), trước khi đối mặt với Đức, Pháp hoặc Hà Lan tại bán kết. Đặc biệt, việc nằm ở bảng H giúp Tây Ban Nha né được Brazil cho đến trận chung kết tại New York vào ngày 20/7.

Trước khi bước vào các vòng loại trực tiếp, "La Roja" sẽ khởi đầu tại bảng H cùng Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde. Trên lý thuyết, đây là bảng đấu mà tập thể này có thể dễ dàng vượt qua.

Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn vào những toan tính của thầy trò huấn luyện viên De la Fuente. Sau vinh quang tại EURO 2024, mục tiêu tối thượng của "La Roja" trên đất Bắc Mỹ chắc chắn sẽ là mang chiếc cúp vàng thế giới về cho đất nước.

