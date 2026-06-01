Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhánh đấu đầy biến số của Tây Ban Nha tại World Cup

  • Thứ hai, 1/6/2026 17:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tây Ban Nha sẽ đối mặt một hành trình đầy toan tính để chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Tây Ban Nha của De la Fuente được đánh giá là ứng cử viên vô địch World Cup 2026

Nhánh đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 lộ diện với những kịch bản đầy thử thách. Nếu dẫn đầu bảng H, "La Roja" sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 32 đội, nơi có sự hiện diện của Argentina, Áo, Algeria và Jordan.

Ngược lại, nếu không thể đứng nhất bảng, thầy trò Luis de la Fuente có nguy cơ phải đụng độ sớm với đương kim vô địch thế giới Argentina. Tại vòng 16 đội, đối thủ tiềm năng là các đội á quân bảng K hoặc L như Bồ Đào Nha, Anh, Croatia hay Colombia.

Tiến tới tứ kết, Tây Ban Nha có thể gặp đội nhất bảng D (nơi Thổ Nhĩ Kỳ tranh suất) hoặc nhất bảng G (bảng của Bỉ), trước khi đối mặt với Đức, Pháp hoặc Hà Lan tại bán kết. Đặc biệt, việc nằm ở bảng H giúp Tây Ban Nha né được Brazil cho đến trận chung kết tại New York vào ngày 20/7.

Trước khi bước vào các vòng loại trực tiếp, "La Roja" sẽ khởi đầu tại bảng H cùng Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde. Trên lý thuyết, đây là bảng đấu mà tập thể này có thể dễ dàng vượt qua.

Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn vào những toan tính của thầy trò huấn luyện viên De la Fuente. Sau vinh quang tại EURO 2024, mục tiêu tối thượng của "La Roja" trên đất Bắc Mỹ chắc chắn sẽ là mang chiếc cúp vàng thế giới về cho đất nước.

Phản ứng của Gavi sau khi có tên trong danh sách dự World Cup 2026 Story ghi lại khoảnh khắc vỡ òa của Gavi được Yamal đăng tải ngay trên chính trang Instagram cá nhân chiều ngày 25/5, sau khi Tây Ban Nha công bố đội hình tham dự World Cup 2026.

Bạn gái mới của Yamal cùng dàn WAG Tây Ban Nha gây sốt

Không có dàn sao Real Madrid trong đội hình, World Cup 2026 vẫn quy tụ nhiều nàng WAG tuyển Tây Ban Nha nổi bật, từ influencer, sinh viên y khoa đến nhà sáng tạo nội dung.

15:02 27/5/2026

Dàn sao gần 800 triệu euro của Tây Ban Nha tại World Cup

Tuyển Tây Ban Nha hướng đến World Cup 2026 với đội hình sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá ở các tuyến.

09:23 27/5/2026

Trung vệ 60 triệu euro gây tranh cãi khi bị loại khỏi World Cup

Trung vệ Dean Huijsen đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Tây Ban Nha sau khi bị HLV Luis De La Fuente gạch tên khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026.

10:43 26/5/2026

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Huy Trưởng

tây ban nha tây ban nha

    Đọc tiếp

    Tuyen Phap nhan tin 'set danh' ve Saliba hinh anh

    Tuyển Pháp nhận tin 'sét đánh' về Saliba

    7 phút trước 18:36 1/6/2026

    0

    William Saliba đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Pháp bị đảo lộn hoàn toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý