Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao gần 800 triệu euro của Tây Ban Nha tại World Cup

  • Thứ tư, 27/5/2026 09:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển Tây Ban Nha hướng đến World Cup 2026 với đội hình sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá ở các tuyến.

Tay Ban Nha anh 1

Lamine Yamal là cái tên dẫn đầu danh sách của Transfermarkt. Tài năng trẻ của Barcelona hiện được định giá tới 200 triệu euro khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện tại. Yamal từng là công thần giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024.
Tay Ban Nha anh 2

Pedri tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Nhạc trưởng của Barcelona đang sở hữu mức giá 150 triệu euro và vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha.
Tay Ban Nha anh 3

Martin Zubimendi trở thành trụ cột quan trọng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngôi sao vừa giúp Arsenal vô địch Premier League được định giá 80 triệu euro nhờ khả năng thu hồi bóng và điều tiết lối chơi ổn định.
Tay Ban Nha anh 4

Pau Cubarsi được xem là tương lai nơi hàng phòng ngự của Tây Ban Nha. Trung vệ mới 19 tuổi của Barcelona đã được định giá 80 triệu euro sau mùa giải thăng tiến mạnh mẽ tại La Liga.
Tay Ban Nha anh 5

Dù vừa trải qua thời gian khó khăn vì chấn thương, Rodri vẫn được đánh giá rất cao. Tiền vệ của Man City hiện có giá trị khoảng 65 triệu euro và tiếp tục là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa.
Tay Ban Nha anh 6

Dani Olmo tiếp tục giữ vai trò sáng tạo trong đội hình Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona được định giá 60 triệu euro nhờ khả năng chơi linh hoạt và hỗ trợ tấn công hiệu quả.
Tay Ban Nha anh 7

Dù Chelsea thi đấu kém ổn định, hậu vệ Marc Cucurella vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Anh là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026. Cucurella hiện được Transfermarkt định giá 50 triệu euro.
Tay Ban Nha anh 8

Ferran Torres vẫn duy trì vị trí quan trọng trên hàng công tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo Barcelona được Transfermarkt định giá 50 triệu euro nhờ khả năng di chuyển thông minh và lối chơi đa năng.
Tay Ban Nha anh 9

Dù sa sút phong độ trong năm qua, Nico Williams vẫn là nhân tố giàu đột biến của tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Athletic Bilbao hiện được định giá 50 triệu euro.
Phản ứng của Gavi sau khi có tên trong danh sách dự World Cup 2026 Story ghi lại khoảnh khắc vỡ òa của Gavi được Yamal đăng tải ngay trên chính trang Instagram cá nhân chiều ngày 25/5, sau khi Tây Ban Nha công bố đội hình tham dự World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

CDV Arsenal va MU au da dan den tu vong hinh anh

CĐV Arsenal và MU ẩu đả dẫn đến tử vong

4 giờ trước 06:05 27/5/2026

0

Một CĐV Arsenal được cho là đã thiệt mạng tại Uganda sau vụ ẩu đả với người hâm mộ Manchester United trong ngày “Pháo thủ” đăng quang Premier League.

Duy Luân

Tây Ban Nha Tuyển Tây Ban Nha Tây Ban Nha world cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý