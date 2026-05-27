Dàn sao gần 800 triệu euro của Tây Ban Nha tại World Cup

Lamine Yamal là cái tên dẫn đầu danh sách của Transfermarkt. Tài năng trẻ của Barcelona hiện được định giá tới 200 triệu euro khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện tại. Yamal từng là công thần giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024.
Pedri tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Nhạc trưởng của Barcelona đang sở hữu mức giá 150 triệu euro và vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha.
Martin Zubimendi trở thành trụ cột quan trọng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngôi sao vừa giúp Arsenal vô địch Premier League được định giá 80 triệu euro nhờ khả năng thu hồi bóng và điều tiết lối chơi ổn định.
Pau Cubarsi được xem là tương lai nơi hàng phòng ngự của Tây Ban Nha. Trung vệ mới 19 tuổi của Barcelona đã được định giá 80 triệu euro sau mùa giải thăng tiến mạnh mẽ tại La Liga.
Dù vừa trải qua thời gian khó khăn vì chấn thương, Rodri vẫn được đánh giá rất cao. Tiền vệ của Man City hiện có giá trị khoảng 65 triệu euro và tiếp tục là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa.
Dani Olmo tiếp tục giữ vai trò sáng tạo trong đội hình Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona được định giá 60 triệu euro nhờ khả năng chơi linh hoạt và hỗ trợ tấn công hiệu quả.
Dù Chelsea thi đấu kém ổn định, hậu vệ Marc Cucurella vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Anh là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026. Cucurella hiện được Transfermarkt định giá 50 triệu euro.
Ferran Torres vẫn duy trì vị trí quan trọng trên hàng công tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo Barcelona được Transfermarkt định giá 50 triệu euro nhờ khả năng di chuyển thông minh và lối chơi đa năng.
Dù sa sút phong độ trong năm qua, Nico Williams vẫn là nhân tố giàu đột biến của tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Athletic Bilbao hiện được định giá 50 triệu euro.
