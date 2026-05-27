Man City gây sốc với bản hợp đồng đầu tiên hậu Pep Guardiola

Manchester City có thể mở ra kỷ nguyên hậu Pep Guardiola bằng thương vụ bất ngờ với một cái tên từ League One.

Pierce Charles gây ấn tượng ở Sheffield Wednesday.

Sau lễ chia tay đầy cảm xúc dành cho Pep Guardiola tại Etihad, Manchester City bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết với hàng loạt thay đổi lớn về nhân sự và chiến lược chuyển nhượng.

Một trong những mục tiêu đầu tiên của đội chủ sân Etihad lại không phải ngôi sao đình đám châu Âu, mà là thủ môn trẻ Pierce Charles của Sheffield Wednesday.

Theo talkSPORT, Man City đang cân nhắc đưa Charles trở lại CLB chỉ 5 năm sau khi để thủ môn người Bắc Ireland rời học viện. Cầu thủ sinh năm 2006 hiện được xem là một trong những thủ môn triển vọng nhất ở các giải hạng dưới Anh, dù Sheffield Wednesday trải qua mùa giải thảm họa.

Đội bóng có biệt danh “Cú đêm” bị trừ tới 18 điểm vì vấn đề tài chính và kết thúc mùa giải Championship với vị trí bét bảng.

Dù vậy, Charles vẫn gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sheffield Wednesday. Anh ra sân 19 trận mùa này và sở hữu số pha cứu thua mỗi 90 phút thuộc nhóm cao nhất giải đấu.

Màn trình diễn của thủ môn 20 tuổi càng đáng chú ý hơn khi Sheffield Wednesday để thua tới 32/46 trận. Charles cũng từng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vai nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen về tiềm năng phát triển.

Nguồn tin tại Anh cho biết thương vụ này có liên quan tới tương lai của James Trafford. Thủ môn trẻ người Anh được cho là muốn ra đi để tìm cơ hội bắt chính thường xuyên hơn, sau khi không thể cạnh tranh vị trí tại Etihad.

Trong kế hoạch mới của Man City, Charles có thể đóng vai trò dự bị cho Gianluigi Donnarumma nếu thủ môn người Italy cập bến Etihad trong hè này.

Sau một thập kỷ chiêu mộ các siêu sao hàng đầu thế giới dưới thời Guardiola, Man City dường như đang mở ra hướng đi khác ở giai đoạn hậu Pep khi đầu tư vào những tài năng trẻ giàu tiềm năng phát triển.

