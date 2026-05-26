Guardiola cấm cầu thủ Man City hành xử như Bruno

Theo The Athletic, HLV Pep Guardiola lấy Bruno Fernandes làm "gương xấu" để răn đe các cầu thủ Manchester City.

Pep không muốn cầu thủ Man City hành xử như Bruno.

Sự việc diễn ra trong cuộc họp đội sau trận derby Manchester diễn ra vào ngày 14/9/2025, nơi Man City giành chiến thắng 3-0. Dù đội nhà thắng trận, Pep vẫn đặc biệt chú ý đến phản ứng của Bruno Fernandes sau bàn mở tỷ số của Phil Foden.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khi đó ngay lập tức quát tháo và chỉ trích các hậu vệ MU ngay trước mặt hàng vạn khán giả. Guardiola cắt riêng đoạn clip này để trình chiếu cho các học trò và nhấn mạnh rằng hành vi công khai chỉ trích đồng đội như vậy là "không thể chấp nhận được" và sẽ không bao giờ được dung thứ tại Etihad. Theo nhà cầm quân 55 tuổi, sự đoàn kết tập thể phải luôn được đặt lên trên cảm xúc cá nhân.

Về phía mình, thủ quân của MU vốn nổi tiếng là người có cá tính mạnh và đôi khi nóng nảy quá mức. Trong một chia sẻ với Sky Sports vào năm 2023, Bruno từng thẳng thắn thừa nhận về "ngòi nổ" của mình: "Đôi khi tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết điều đó và thực sự rất khó để kiểm soát cảm xúc trong trận đấu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có ý định thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Tôi đã giữ lối chơi này từ năm 7 tuổi vì tôi không bao giờ muốn thất bại. Tôi là người cực kỳ hiếu thắng và luôn đòi hỏi bản thân cũng như đồng đội phải cống hiến những gì tốt nhất".

Bất chấp những tranh cãi về thái độ thi đấu, Bruno vẫn trải qua một giai đoạn rực rỡ về chuyên môn. Anh vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải Premier League và chính thức phá kỷ lục kiến tạo với 21 đường dọn cỗ, góp công lớn giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

