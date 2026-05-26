Tuyển Italy gây sốc với dàn cầu thủ vô danh

Sau thảm họa lỡ hẹn World Cup 2026, tuyển Italy gây choáng khi triệu tập đội hình siêu trẻ mà phần lớn người hâm mộ còn chưa biết tên.

Donnarumma là gương mặt quen thuộc nhất ở đợt tập trung này của Italy.

Bóng đá Italy bước vào cuộc cải tổ chưa từng có sau cú sốc vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Trong nỗ lực làm mới hoàn toàn đội tuyển quốc gia, HLV tạm quyền Silvio Baldini công bố danh sách 24 cầu thủ cho các trận giao hữu gặp Luxembourg và Hy Lạp với độ tuổi trung bình chỉ hơn 20.

Danh sách nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi phần lớn người hâm mộ không nhận ra nổi các cầu thủ được triệu tập. Ngoài đội trưởng Gianluigi Donnarumma, hầu hết cái tên còn lại đều là các tài năng trẻ ít tiếng tăm hoặc chưa từng khoác áo tuyển Italy.

Độ trẻ trung của đội hình khiến một CĐV bình luận hài hước: "Nếu bỏ Donnarumma ra khỏi danh sách, chắc 99% người xem không biết đây là đội nào". Người khác châm biếm: "Italy triệu tập nguyên đội U21 lên tuyển quốc gia".

Sau thất bại đau đớn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 và sự ra đi của Gennaro Gattuso, bóng đá Italy buộc phải nhìn lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ.

Giữa bối cảnh đó, Baldini quyết định thực hiện cuộc đại phẫu mạnh tay nhất nhiều năm qua. Những gương mặt triển vọng như Francesco Camarda, Francesco Pio Esposito hay Davide Bartesaghi đều được trao cơ hội lên tuyển. Đáng chú ý, tài năng trẻ Samuele Inacio của Dortmund cũng lần đầu được gọi lên đội một.

Dù bị nghi ngờ về chất lượng, quyết định của Baldini nhận được không ít sự ủng hộ. Sau nhiều năm thất bại với những gương mặt cũ kỹ, Italy dường như chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0. Và có lẽ, giữa đống tro tàn của một đế chế cũ, "Azzurri" đang cố gắng gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai.

Đội hình của tuyển Italy.