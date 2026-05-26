Olise gây phẫn nộ vì câu nói về Brazil

Michael Olise khiến mạng xã hội Brazil dậy sóng khi tuyên bố “không biết” ai là cầu thủ hay nhất của Selecao trước thềm World Cup 2026.

Câu nói của Olise làm nhiều người Brazil phẫn nộ.

Ngôi sao của Bayern Munich và tuyển Pháp, Michael Olise, trở thành tâm điểm tranh cãi sau một video giao lưu được đăng trên kênh E-Sports của Bayern hôm 24/5.

Ở phần đầu video là thử thách chọn cầu thủ xuất sắc của nhiều đội tuyển lớn tại World Cup, Olise lần lượt chọn Harry Kane là cầu thủ hay nhất tuyển Anh và Joshua Kimmich cho tuyển Đức.

Tuy nhiên, khi được hỏi về Brazil, anh không đưa ra bất kỳ cái tên nào. Tiền vệ 24 tuổi bất ngờ bỏ qua "Selecao" bằng câu trả lời ngắn gọn: "Tôi không biết".

Olise sau đó tiếp tục lựa chọn Lamine Yamal cho Tây Ban Nha, Lionel Messi cho Argentina và Bruno Fernandes cho Bồ Đào Nha.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội với hơn 15 triệu lượt xem và khoảng 16.000 bình luận. Phần lớn CĐV Brazil tỏ ra không hài lòng với phát biểu của Olise.

"Neymar chắc không tồn tại với cậu ấy", một tài khoản bình luận. Người khác viết: "Đến World Cup rồi cậu sẽ biết ai là cầu thủ số một Brazil".

Không chỉ câu trả lời liên quan đến Brazil gây tranh cãi, việc Olise chọn Bruno Fernandes thay vì Cristiano Ronaldo cho tuyển Bồ Đào Nha cũng khiến nhiều người hâm mộ phản ứng dữ dội.

Olise vừa trải qua mùa giải thăng hoa trong màu áo Bayern Munich với 22 bàn thắng cùng 26 kiến tạo sau 52 trận trên mọi đấu trường. Anh được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Na Uy và Iraq. Trong khi đó, Brazil thuộc bảng C với Morocco, Scotland và Haiti. Theo nhánh đấu hiện tại, hai đội hoàn toàn có thể chạm trán nhau ngay từ vòng knock-out nếu một trong hai không đứng đầu bảng.

