Chiêu trò của PSG khiến Olise 'tắt điện'

  • Thứ năm, 7/5/2026 15:48 (GMT+7)
Rạng sáng 7/5, HLV Luis Enrique tung chiến thuật cực dị nhằm khóa chặt Michael Olise khi PSG hòa Bayern Munich 1-1 ở bán kết lượt về Champions League.

Thủ môn PSG thường xuyên đá bóng ra ngoài biên.

Đội bóng nước Pháp giành vé vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 6-5 trước Bayern. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở 5-4 ở lượt đi tại Paris, trận tái đấu trên đất Đức diễn ra chặt chẽ hơn, nhưng PSG vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng sự già dơ và tính toán.

Ngay phút thứ 3, Khvicha Kvaratskhelia kiến tạo để Ousmane Dembele tung cú sút tung nóc lưới Manuel Neuer, mở tỷ số trận đấu. Bayern sau đó dồn lên tìm bàn gỡ nhưng chỉ ghi được 1 bàn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đại diện Ligue 1.

Đáng chú ý, Michael Olise gần như mất hút dù đang có mùa giải bùng nổ với 21 bàn thắng và 30 kiến tạo. Nuno Mendes phải chơi với tấm thẻ vàng từ sớm, nhưng ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Bayern vẫn không thể tạo ra khác biệt.

Sau trận, nhiều CĐV phát hiện một chi tiết chiến thuật cực kỳ thú vị của PSG. Thủ môn Matvei Safonov liên tục cố ý phát bóng thật mạnh ra biên, đặc biệt về phía cánh của Olise, biến các pha phát bóng thành những tình huống ném biên cho Bayern.

Mục đích của PSG là kéo đông quân số sang hành lang, tạo thế áp đảo về người ngay khi Olise nhận bóng. Trong không gian hẹp và liên tục bị vây ráp, cầu thủ người Pháp không có khoảng trống để rê dắt hay tăng tốc.

Một CĐV nhận xét: "PSG cố tình biến các pha phát bóng thành ném biên ở cánh Olise để dễ pressing hơn. Đây thật sự là ý tưởng thiên tài". Người khác còn ví chiến thuật này giống bóng bầu dục Mỹ, bởi các đội chủ động đưa bóng vào khu vực chuẩn bị sẵn để tổ chức pressing tổng lực.

PSG sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vương khi đối đầu Arsenal tại Budapest vào ngày 30/5.

Minh Nghi

