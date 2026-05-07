Arsenal ra quyết định gây sốc với MU

  Thứ năm, 7/5/2026 09:45 (GMT+7)
Arsenal gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi được cho là theo dõi sát tình hình của Marcus Rashford, sau khi vồ hụt Kobbie Mainoo.

Arsenal từng quan tâm Mainoo và giờ sẵn sàng theo đuổi Rashford.

Theo Daily Mail, "Pháo thủ" ở rất gần Mainoo vào hè năm ngoái, thời điểm tài năng trẻ bị Ruben Amorim gạt khỏi đội hình. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đó xem Mainoo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes, khiến tiền vệ người Anh mất hút ở Premier League suốt nửa đầu mùa giải.

Chỉ đến khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện hồi tháng 1, Mainoo mới được trao cơ hội trở lại. Kể từ đó, cầu thủ 21 tuổi trở thành nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa MU. Anh vừa ký hợp đồng dài hạn và ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool hôm 3/5.

Trước khi tương lai được đảm bảo, Mainoo từng muốn rời MU theo dạng cho mượn ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Có tới 10 CLB quan tâm tới tuyển thủ Anh, trong đó Arsenal được cho là đội sốt sắng nhất.

Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội chủ sân Emirates khép lại sau khi Mainoo cam kết tương lai với "Quỷ đỏ". Dù vậy, Arsenal chưa từ bỏ ý định rút ruột MU. Rashford nổi lên như mục tiêu đầy bất ngờ của Mikel Arteta.

Ngôi sao 28 tuổi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hồi hè năm ngoái nhằm tìm lại phong độ sau thời gian thất vọng tại Manchester. Hợp đồng kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, nhưng Barcelona được cho là không muốn kích hoạt.

Đội bóng xứ Catalonia cố gắng thương lượng một bản hợp đồng cho mượn mới hoặc giảm phí chuyển nhượng, song phía MU không chấp nhận. Nếu bế tắc kéo dài, "Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe những đề nghị khác dành cho Rashford.

Trong khi đó, đội bóng của Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái vào hè này, bất chấp có Leandro Trossard và Gabriel Martinelli trong đội hình.

