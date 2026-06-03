Monaco trả giá vì Filipe Luis không có bằng HLV

Sự xuất hiện của Filipe Luis tại Monaco có thể kéo theo khoản tiền phạt lên tới hơn 1 triệu euro vì vấn đề bằng cấp huấn luyện.

Filipe Luis hiện chưa có chứng chỉ HLV tại châu Âu.

Sau khi lỡ vé dự Champions League, Monaco đang chuẩn bị thực hiện một canh bạc táo bạo trên băng ghế huấn luyện.

Đội bóng Ligue 1 được cho là sắp bổ nhiệm Filipe Luis, cựu hậu vệ Chelsea và Atletico Madrid, bất chấp nguy cơ phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ cho UEFA.

Filipe Luis hiện là một trong những HLV trẻ được đánh giá cao nhất Nam Mỹ sau quãng thời gian thành công cùng Flamengo.

Chỉ trong chưa đầy hai năm dẫn dắt đội một Flamengo, cựu hậu vệ Chelsea đã giành tới 7 danh hiệu. Nổi bật nhất là Copa Libertadores 2025, giải đấu danh giá nhất cấp CLB tại Nam Mỹ, cùng FIFA Challenger Cup. Flamengo cũng vào chung kết FIFA Intercontinental Cup nhưng thua PSG trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của Filipe Luis không nằm ở chuyên môn mà ở hồ sơ pháp lý. HLV 40 tuổi hiện chỉ sở hữu bằng huấn luyện của CONMEBOL và chưa có UEFA Pro Licence, chứng chỉ bắt buộc để dẫn dắt các CLB hàng đầu châu Âu.

Đây cũng là lý do khiến Bayer Leverkusen rút lui khỏi cuộc đua. Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sports Đức, đội bóng Bundesliga không muốn đối mặt với mức phạt lên tới 25.000 euro cho mỗi trận đấu mà Filipe Luis trực tiếp chỉ đạo.

Ngược lại, Monaco sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đội bóng Công quốc vẫn đang tìm kiếm một cơ chế miễn trừ từ UEFA, nhưng nếu không được chấp thuận, họ có thể phải nộp khoảng 850.000 euro tiền phạt chỉ riêng tại Ligue 1 mùa tới. Khi cộng thêm các trận đấu ở cúp quốc nội, con số này hoàn toàn có thể vượt mốc 1 triệu euro.

Dù vậy, Monaco dường như tin rằng khoản đầu tư đó là xứng đáng. Filipe Luis từng được xem là một trong những hậu vệ thông minh nhất thế hệ của mình và đang cho thấy tiềm năng lớn trên cương vị HLV.

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