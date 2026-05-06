Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal sẽ diễu hành vô địch Premier League, Champions League

  • Thứ tư, 6/5/2026 19:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Arsenal công bố kế hoạch tổ chức buổi lễ ăn mừng hoành tráng nếu vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League mùa giải năm nay.

Arsenal sẽ bắt đầu chuỗi ngày ăn mừng bằng buổi đại tiệc tại quận Islington diễn ra vào ngày 31/5, ngay sau chung kết Champions League. Dù Arsenal có đăng quang tại Ngoại hạng Anh sớm hơn, người hâm mộ phải chờ đến sau trận đấu cuối cùng của mùa giải tại đấu trường châu Âu để cùng đội bóng chia vui.

Sau đó, lễ diễu hành bằng xe buýt mui trần sẽ khởi hành vào buổi sáng hoặc giờ trưa ngày 31/5. Điều này giúp người hâm mộ và các cầu thủ có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí chiến thắng tại London.

Dự kiến đoàn xe xuất phát từ sân vận động Emirates, đi qua các tuyến phố quen thuộc như Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul's Road, Upper Street và kết thúc tại Tòa thị chính Islington trước khi quay trở lại sân nhà.

"Pháo thủ" sẽ từ Budapest trở về Anh vào rạng sáng 31/5. Việc trận chung kết Champions League diễn ra sớm hơn thường lệ là một thuận lợi, giúp các cầu thủ và cổ động viên có thêm thời gian chuẩn bị cho buổi lễ diễu hành vào ngày hôm sau.

Để chuẩn bị cho trận chung kết lịch sử tại Budapest, "Pháo thủ" được phân bổ hơn 16.800 vé. Nhóm cổ động viên đông đảo hứa hẹn tạo nên bầu không khí rực lửa để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Mikel Arteta chinh phục đỉnh cao châu lục.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

72 giờ quyết định vận mệnh Arsenal

Chỉ trong ba ngày, Arsenal đi từ áp lực đến cơ hội lịch sử, với cú đúp Premier League và Champions League đang ở ngay trước mắt.

7 giờ trước

MU đủ lực để vào chung kết Champions League mùa sau như Arsenal?

Arsenal vừa vượt qua đối thủ vô cùng khó chịu là Atletico Madrid để bước vào trận chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi. MU có thể làm được vậy không?

11 giờ trước

Thay đổi chưa từng có ở chung kết Champions League

Ngày 30/5, trận chung kết Champions League tại Puskas Arena (Budapest) đánh dấu bước ngoặt đặc biệt, khi lần đầu tiên được tổ chức vào khung giờ sớm theo quy định mới của UEFA.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Tinh trang suc khoe cua Sir Alex hinh anh

    Tình trạng sức khỏe của Sir Alex

    49 phút trước 19:47 6/5/2026

    0

    Sức khỏe của HLV Sir Alex Ferguson thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông phải nhập viện cuối tuần qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý