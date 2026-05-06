Arsenal sẽ diễu hành vô địch Premier League, Champions League

Arsenal công bố kế hoạch tổ chức buổi lễ ăn mừng hoành tráng nếu vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League mùa giải năm nay.

Arsenal sẽ bắt đầu chuỗi ngày ăn mừng bằng buổi đại tiệc tại quận Islington diễn ra vào ngày 31/5, ngay sau chung kết Champions League. Dù Arsenal có đăng quang tại Ngoại hạng Anh sớm hơn, người hâm mộ phải chờ đến sau trận đấu cuối cùng của mùa giải tại đấu trường châu Âu để cùng đội bóng chia vui.

Sau đó, lễ diễu hành bằng xe buýt mui trần sẽ khởi hành vào buổi sáng hoặc giờ trưa ngày 31/5. Điều này giúp người hâm mộ và các cầu thủ có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí chiến thắng tại London.

Dự kiến đoàn xe xuất phát từ sân vận động Emirates, đi qua các tuyến phố quen thuộc như Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul's Road, Upper Street và kết thúc tại Tòa thị chính Islington trước khi quay trở lại sân nhà.

"Pháo thủ" sẽ từ Budapest trở về Anh vào rạng sáng 31/5. Việc trận chung kết Champions League diễn ra sớm hơn thường lệ là một thuận lợi, giúp các cầu thủ và cổ động viên có thêm thời gian chuẩn bị cho buổi lễ diễu hành vào ngày hôm sau.

Để chuẩn bị cho trận chung kết lịch sử tại Budapest, "Pháo thủ" được phân bổ hơn 16.800 vé. Nhóm cổ động viên đông đảo hứa hẹn tạo nên bầu không khí rực lửa để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Mikel Arteta chinh phục đỉnh cao châu lục.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.